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Giriş Tarihi: 18.8.2021 00:37 Son Güncelleme: 18.8.2021 00:37

Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk avantajı kaptı! İşte gecenin sonuçları

AA
Şampiyonlar Ligi’nde Shakhtar Donetsk avantajı kaptı! İşte gecenin sonuçları

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükselmek için karşı karşıya gelen takımlar play-off turu ilk maçlarında kozlarını paylaştı. Gecenin en zorlu eşleşmesinde Shakhtar Donetsk deplasmanda Monaco'yu devirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağında 3 karşılaşma oynandı.

Devler Ligi play-off turunun en dikkat çeken eşleşmesinde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Fransa'da Monaco'yu tek golle geçti ve avantajı yakaladı. Sheriff Tiraspol ve Salzburg da kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma adına önemli birer adım atan takımlar oldular.

Sonuçlar şöyle:

Monaco (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-1
Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-0
Salzburg (Avusturya) - Brondby (Danimarka): 2-1

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Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk avantajı kaptı! İşte gecenin sonuçları
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