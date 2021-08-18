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Giriş Tarihi: 18.8.2021

Yok artık Valencia!

YUNUS EMRE SEL
Yok artık Valencia!

Trabzonspor, Uğurcan için İspanyollar’ın teklifini reddetmişti. Valencia’nın kiralık önerisinde zorunlu satın alma opsiyonu olmadığı, “Şampiyonlar Ligi’ne katılırsak alırız” gibi maddeler bulunduğu ortaya çıktı

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır için Valencia, 5 milyon Euro kiralama ve bir sonraki sezon için 12 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren teklif yapmıştı. Ancak yönetim bu teklifi beklenen kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle reddetti. Teklifin kabul edilmemesindeki en önemli etkenlerden birinin satın alma opsiyonunun zorunlu olmayışı olduğu bildirildi. Diğer maddelere göre de Valencia kulübünün satın alma opsiyonunu aktif edebilmesi için Uğurcan'ın 25 maç üzerinde kaleyi devralması ve takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması gerekiyor. İspanya'da Finansal Fair Play kriterlerine takılmak istemeyen Valencia'nın ilk teklifinin reddedilmesine rağmen, kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

TRABZON'UN AKLI ROMA'DA
Trabzonspor, yarın Roma ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana Vitor Hugo dışındaki tüm oyuncular katıldı. Sakatlıkları nedeniyle Yeni Malatya maçında forma giyemeyen Dorukhan Toköz, Koita ve Abdülkadir Ömür de takımla çalıştı. Bordo-mavililerin yarın UEFA Konferans Ligi play-off turunda Roma ile oynayacağı ilk maç öncesi teknik direktörler Abdullah Avcı ile Bruno Peres'in katılacağı basın toplantısı bugün 17.30'da yapılacak. Roma bugün Trabzon'a geliyor.

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