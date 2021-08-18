Yok artık Valencia!

Giriş Tarihi: 18.8.2021

Trabzonspor, Uğurcan için İspanyollar’ın teklifini reddetmişti. Valencia’nın kiralık önerisinde zorunlu satın alma opsiyonu olmadığı, “Şampiyonlar Ligi’ne katılırsak alırız” gibi maddeler bulunduğu ortaya çıktı