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Giriş Tarihi: 21.8.2021 14:15

Son dakika: İtalya'dan sürpriz Keita Balde iddiası! Fenerbahçe'den forvet atağı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: İtalya’dan sürpriz Keita Balde iddiası! Fenerbahçe’den forvet atağı...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. İtalya'dan gelen son dakika bilgisine göre Fenerbahçe, Senegalli futbolcu Keita Balde ile ilgileniyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Samatta ile yollarını ayırmak istiyor. Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Keita ile temasa geçti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, minimum 3 maksimum 4 transfer yapacaklarını ifade etmişti. İtalyan gazeteci Di Marzio, La Masia altyapısında yetişen Keita Balde ile temasa geçildiğini yazdı.

1995 doğumlu Keita Balde, geçen sene Sampdoria'da kiralık olarak forma giydi. Kariyerinde Monaco ve Inter gibi takımlar da bulunan Keita'yı isteyen takımlar arasında Ozan Tufan'ı transfer eden Watford ve La Liga temsilcisi Valencia da var.

Barcelona altyapısından yetişen Keita Balde, daha sonra Lazio'ya transfer oldu. Lazio ile dünyanın tanıdığı bir futbolcu haline gelen Kite Balde, daha sonra Monaco'ya transfer oldu.

Monaco'dan da Inter'e 30 milyon € bonservis bedeliyle trnasfer olan Keita Balde, son olarak Serie A'da Sampdoria forması giydi.

Seria A'da 159 maça çıkan Keita Balde, 38 gol atmayı başardı. Ligue 1'de de Monaco formasıyla 12 gol atan golcü oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde de 10 maça çıktı.

Keita Balde, Senegal milli takımında da 34 maça çıktı ve 5 gol attı.

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Son dakika: İtalya'dan sürpriz Keita Balde iddiası! Fenerbahçe'den forvet atağı...
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