Son dakika: İtalya’dan sürpriz Keita Balde iddiası! Fenerbahçe’den forvet atağı...

1995 doğumlu Keita Balde, geçen sene Sampdoria'da kiralık olarak forma giydi. Kariyerinde Monaco ve Inter gibi takımlar da bulunan Keita'yı isteyen takımlar arasında Ozan Tufan'ı transfer eden Watford ve La Liga temsilcisi Valencia da var.
Barcelona altyapısından yetişen Keita Balde, daha sonra Lazio'ya transfer oldu. Lazio ile dünyanın tanıdığı bir futbolcu haline gelen Kite Balde, daha sonra Monaco'ya transfer oldu.
Monaco'dan da Inter'e 30 milyon € bonservis bedeliyle trnasfer olan Keita Balde, son olarak Serie A'da Sampdoria forması giydi.
Seria A'da 159 maça çıkan Keita Balde, 38 gol atmayı başardı. Ligue 1'de de Monaco formasıyla 12 gol atan golcü oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde de 10 maça çıktı.
Keita Balde, Senegal milli takımında da 34 maça çıktı ve 5 gol attı.