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Giriş Tarihi: 23.8.2021 08:08 Son Güncelleme: 23.8.2021 08:21

Son dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızı Mohamed Elneny'i istiyor

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş’ın eski yıldızı Mohamed Elneny’i istiyor

Fenerbahçe'de transfer konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sead Kolasinac için Arsenal ile her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler'in bir dönem Beşiktaş forması da giyen Mohamed Elneny için devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli sol bek Sead Kolasinac ve takımı Arsenal ile her konuda anlaştığı ileri sürüldü.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Kolasinac ile 3 yıllığına el sıkışan Fenerbahçe, Arsenal'i de ikna etti.

Sead Kolasinac'ın bu sezonki maaşının bir kısmını Arsenal ödeyecek.

İngiliz ekibiyle sözleşme fesih konusunda anlaşan 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den yıllık 1.8 milyon Euro maaş alacağı ve 700 bin Euro da bonus kazanacağı belirtildi.

Bu arada Fenerbahçe bir dönem Beşiktaş forması da giyen Arsenal'in Mısırlı yıldızı Mohamed Elneny için de devreye girdi.

Sarı-lacivertlilerin, İngiliz kulübünün yetkililerle temasa geçerek bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Kanarya'nın Arsenal ile bir yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki futbolcuyu uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

Tecrübeli orta saha Arsenal'in bu sezon Premier Lig'de oynadığı iki karşılaşmada da görev almadı.

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Son dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızı Mohamed Elneny'i istiyor
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