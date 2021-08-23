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Giriş Tarihi: 23.8.2021 19:57 Son Güncelleme: 23.8.2021 20:18

Son dakika: Kulüp başkanı Burak Yılmaz'ın transfer sürecindeki gerçeği açıkladı! “Bizden habersiz…”

Son dakika: Kulüp başkanı Burak Yılmaz’ın transfer sürecindeki gerçeği açıkladı! “Bizden habersiz…”

Son dakika haberi… Fransa Ligue 1’de geçtiğimiz sezonu Paris Saint-Germain’i gerisinde bırakarak şampiyon tamamlayan Lille’in şampiyon kadrosunda yer alan Burak Yılmaz, lig şampiyonluğunun ardından gelen Fransa Süper Kupası’nda da büyük pay sahibi olmuştu. Avrupa’da geçirdiği ilk sezonunda ses getiren milli golcü, transferin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmuştu. Lille Başkanı, Burak Yılmaz transferiyle alakalı gerçekleri açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Beşiktaş'ta geçirdiği 2019-2020 sezonunun ardından Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, kariyerinde Avrupa'ya adım attığı ilk sezonda adeta damga vurdu. Lille'de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le birlikte takımının lig şampiyonluğunda başrol oynayan Burak, yeni sezona da hızlı girdi.

Ligue 1'de PSG'yi geride bırakarak kazanılan şampiyonluktan sonra Fransa Süper Kupası'nda yine PSG'yi mağlup eden Lille, çifte kupalı bir sezonu geride bıraktı.

Fransa'da başlayan yeni sezonda ise kaldığı yerden devam eden milli golcümüz, 2021-2022 sezonunda çıktığı 3 maçta 2 gol kaydetmeyi başardı.

Avrupa'daki başarılı performansı sayesinde birçok büyük kulüple ismi anılan Burak Yılmaz'ın geleceği merak konusuydu.

Geçtiğimiz sezon Lille'de birlikte şampiyon olduğu hocası Christopher Galtier, yeni sezonda bir diğer Fransız ekibi Nice'in başına geçmişti.

Nice'i çalıştıran Galtier'in yeni takımında görmeyi en çok istediği isim Burak Yılmaz oldu. Lille kulübü ve Burak Yılmaz'la temasa geçen Nice, bu transferde bir aşama kaydedemedi.

Lille Başkanı Olivier Letang, Burak Yılmaz'ın takımda kalacağını açıklayarak Nice yönetimiyle oluşan transfer sürecini de aktardı.

Letang, Nice kulübünün Burak Yılmaz ile kendilerinden habersiz bir şekilde görüşme sağladığını açıkladı.

Lille Başkanı Olivier Letang'ın açıklamaları şöyle…

"Nice'in bizden habersiz Burak ile bir süredir temasta olduğunu biliyorum. Burak Yılmaz bana ve teknik direktörüne takımda kalmak istediğini söyledi."

"Ayrılık düşüncesi yok. En önemlisi bu. Bu imkansız ve çok net. Burak Yılmaz dosyası kapandı"

Geçen sezon 28 lig maçında 16 gol 5 asistlik skor katkısında bulunan Burak Yılmaz bu sezon ise oynadığı 3 maçta 1 kez topu filelerle buluşturdu.

Burak Yılmaz'ın Fransız ekibindeki mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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Son dakika: Kulüp başkanı Burak Yılmaz'ın transfer sürecindeki gerçeği açıkladı! “Bizden habersiz…”
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