Abdullah Avcı: Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız

Trabzon Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nin hazırladığı aylık dergiye ilginç açıklamalar yaptı. Saha içindeki provokasyon ve sahanın dışındaki söylemlerin futbola büyük zararlar verdiğini savunan tecrübeli teknik adam, lige iyi başlayan bordo-mavili takımın hedefleri ile ilgili de, "Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.



- Dünyada en çok sevilen spor dalı futbol. Sizce bir gün bu değişir mi? İnsanlar futboldan sıkılır, sevgisi azalır mı?

Ben tam tersine artarak devam edeceğini düşünüyorum.

- Futbolun ruhuna ve seyrine en çok ne zarar veriyor?

Saha içindeki provokasyon ve sahanın dışındaki söylemler zarar veriyor.

- Değiştirme gücünüz olsaydı futbolu daha cazip, heyecanlı veya daha güzel hale getirebilmek için hangi yeniliği getirirdiniz?

Futbol çok güzel bir oyun. Üzerinde çok oynanmasına taraf olan biri değilim. Belki oyunu hızlandırabilmek adına maçı dört devreli hale getirebilirdim.



- Futbolcuyken teknik direktörünüze çok çalıştırıyor veya yanlış taktik veriyor diye içten içe kızar mıydınız?

Her futbolcunun dönem dönem teknik direktörle yaşadığı polemikler olmuştur. Benim de oldu ama futbol hayatımda hep takım kaptanlığı yaptığım için teknik adamlarla iletişimim iyi oldu. Sonuçta destek oldum ve bugün de o teknik adamlarla iletişimim devam ediyor.