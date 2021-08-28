"Manchester City Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İngiltere Premier Lig'de Manchester City kendi sahasında Arsenal'i konuk edecek. Kritik maçlar arasında yer alan Manchester City Arsenal maçı saat kaçta yayınlanacak? Manchester City Arsenal maçı ne zaman ve hangi kanalda?
MANCHESTER CİTY ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Manchester City Arsenal maçı bugün saat 14:30'da başlayacak. S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.