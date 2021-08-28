Son dakika: Ronaldo transferi sonrası Avrupa’da domino etkisi! Mbappe, Hazard, Haaland ve Richarlison...

REAL MADRİD MBAPPE İÇİN TÜM ŞARTLARI ZORLUYOR!

Real Madrid ise transfer dönemi bitmeden 22 yaşındaki Fransız yıldızı kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor. İspanyol ekibi son olarak Mbappe için PSG'ye 180 milyon euro teklif yaptı.