Son dakika: Ronaldo transferi sonrası Avrupa’da domino etkisi! Mbappe, Hazard, Haaland ve Richarlison...

Son dakika haberi... Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan Manchester United'a sansasyonel transferi sonrası İtalyan ekibi, Portekizli yıldızın boşluğunu doldurmak için arayışlara başladı. Ayrıca Messi'yi transfer eden PSG'de ise Real Madrid'e transferi gündemde olan Kylian Mbappe'ye alternatif isimler aranıyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, takımdan ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo'nun yerini sürpriz bir isimle doldurmak istiyor.
3 yıl önce Ronaldo'yu Real Madrid'den transfer eden Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızın alternatifini de yine İspanyol ekibinde buldu.
JUVENTUS HAZARD'I İSTİYOR!
Marca'da yer alan habere göre; Juventus, Real Madrid'de az forma şansı bulan Eden Hazard'ı transfer etmek istiyor.
Belçikalı yıldızın ise bu sezon Real Madrid'den ayrılmak istemediği ve takımda kalmak istediği belirtildi.
Ancak Madrid ekibinin PSG'den Kylian Mbappe'yi transfer etmesi halinde Hazard'ın forma şansının azalacağı konuşuluyor.
REAL MADRİD MBAPPE İÇİN TÜM ŞARTLARI ZORLUYOR!
Real Madrid ise transfer dönemi bitmeden 22 yaşındaki Fransız yıldızı kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor. İspanyol ekibi son olarak Mbappe için PSG'ye 180 milyon euro teklif yaptı.
PSG ise yıldız oyuncu Kylian Mbappe'ye 5+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti. Ancak 22 yaşındaki Fransız yıldız bu teklifi kabul etmedi.
PSG ise Messi transferi sonrası Mbappe'yi çok zorlamak istemediği ve yıldız futbolcu için alternatif isimlere yöneldiği ifade edildi.
PSG'NİN GÖZÜ RICHARLISON'DA!
Fransız ekibi, Mbappe'nin takımdan ayrılması halinde Everton'dan Brezilyalı forvet Richarlison'u kadrosuna katmak için harekete geçecek.
ESPN'in haberine göre Richarlison'un menajeri, Fransız ekibiyle görüşmek için Paris'e gitti. Everton cephesi ise olası ayrılığına engel olmayacak.
Ayrıca PSG'nin tek hedefi Richarlison değil Telegraph Football'un habeine göre, PSG'nin hızlı bir hamleyle Erling Haaland'ın durumunu menajeri Mino Raiola'ya sorduğunu yazdı.