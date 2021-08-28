Son dakika: Bir dönem birbirlerine girmişlerdi! Cristiano Ronaldo’nun transferine Pep Guardiola engel oldu...

Ronaldo'nun Manchester United'a transfer olmasının ardından Pep Guardiola, "Cristiano Ronaldo'nun, Manchester United'a gitmesine üzülmedim. Bizim zaten olağanüstü bir kadromuz var. Aksine, Ronaldo seviyesindeki bir oyuncunun İngiltere'ye dönmesi güzel. Bundan dolayı mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.