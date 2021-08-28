Son dakika: Bir dönem birbirlerine girmişlerdi! Cristiano Ronaldo’nun transferine Pep Guardiola engel oldu...

Son dakika… Futbolun en büyük iki efsanesi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, aynı transfer döneminde takımlarını değiştirdi. Dünya futbolunda son zamanların en hareketli yaz dönemi geçerken Ronaldo'nun eski takımına dönmesi futbolseverlerde büyük bir heyecan yarattı.
2018 yazında Real Madrid'den Juventus'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Cristiano Ronaldo, İtalyan devinde geçirdiği 3 sezonun ardından ayrılma kararı aldı.
Juventus yöneticilerinin her fırsatta Portekizli yıldızın takımda kalacağını söylemesine rağmen ayrılma kararında net olan Ronaldo, bir biri ardına gelen dedikoduların üzerine Manchester United'a imza attı.
Ronaldo'nun Man. United'a imza atmadan önce şehrin bir diğer takımı Manchester City'e imza atacağı konuşulanlar arasındaydı.
Transferde son aşamaya gelindiği iddia edilirken Ronaldo'nun ibreyi ters tarafa çevirmesinde eski hocası Alex Ferguson'un etkili olduğu söylendi.
İngiliz basını, Cristiano Ronaldo'nun Alex Ferguson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Manchester City'e transfer olmaktan vazgeçtiğini ve eski takımına gitmeye karar verdiğini söylemişti.
"PEP GUARDİOLA İSTEMEDİ"
Ancak İtalyan basınına göre Ronaldo'nun kararını değiştirmesinde başka bir etken daha var.
La Repubblica'nın haberine göre, Cristiano Ronaldo ilk olarak Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile görüştü.
Ancak Guardiola'nın kendisine soğuk davranması ve Manchester City ilk 11'indeki yerinin garanti olmadığını ifade etmesi Portekizli yıldızın Manchester City'ye soğuk bakmasına neden oldu.
İtalyan basını, deneyimli teknik direktörün Ronaldo'ya karşı aldığı bu tavır nedeniyle 36 yaşındaki yıldızın Manchester City'e transfer olmaktan vazgeçtiğini yazdı.
Ronaldo'nun Manchester United'a transfer olmasının ardından Pep Guardiola, "Cristiano Ronaldo'nun, Manchester United'a gitmesine üzülmedim. Bizim zaten olağanüstü bir kadromuz var. Aksine, Ronaldo seviyesindeki bir oyuncunun İngiltere'ye dönmesi güzel. Bundan dolayı mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.
RONALDO VE GUARDİOLA KAVGASI
29 Kasım 2010 tarihinde La Liga'da oldukça hararetli bir Real Madrid-Barcelona mücadelesi oynandı. 12 sarı kart ve 1 kırmızı kartın çıktığı karşılaşma, Barcelona'nın 5-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.
Karşılaşmanın 32. dakikasında Ronaldo, Guardiola ile bir taç atışının ardından birbirine girmişti. Taç atışını kullanmak için kenara gelen Ronaldo, Guardiola'nın topu eline alıp yere bırakmasına çok sinirlendi.
Bu olayın ardından çileden çıkan Ronaldo, Pep Guardiola'yı itti ve ortalık kısa süreliğine karıştı.