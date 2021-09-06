MESSI: BÜYÜK BİR REZALET

Olayla ilgili konuşan Lionel Messi, "3 gün önce geldiğimizde bizi gönderebilirlerdi. Maçın başlamasını niye bekliyorlar ki. Bu büyük bir rezalet. Dünya bizi izliyor ve şu yaşananlara bakın. Neden maçtan önce otele gelip bizimle konuşmadılar? Bu şartlarda oynamamız çok zor." diye konuştu.