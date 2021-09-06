Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Brezilya-Arjantin müsabakasında Brezilya Ulusal Sağlık Yetkilileri, Arjantinli 4 futbolcunun ulusal sağlık protokolünü uygulamadığı gerekçesiyle sahaya girdi. Yetkililerin Arjantinli 4 futbolcuyu sınır dışı etmek istemesinin ardından Arjantin Milli Takımı soyunma odasına girdi.
Brezilyalı yetkililer, corona virüsü tedbirleri kapsamında kısıtlama uygulanan İngiltere'den maçın oynanacağı Sao Paulo'ya gelen 4 Arjantinli futbolcu Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero ve Emiliano Buendia sınır dışı edilmesi için bildiri yayınlamış ancak bu işlem başarısız olmuştu.
Maçın başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra Arjantinli oyuncular, Brezilya Sağlık Kurulu yetkililerin sahaya girmeye teşebbüs etmesinin ardından maçı yarıda bırakarak hakemle birlikte soyunma odasına yöneldi.
MESSI: BÜYÜK BİR REZALET
Olayla ilgili konuşan Lionel Messi, "3 gün önce geldiğimizde bizi gönderebilirlerdi. Maçın başlamasını niye bekliyorlar ki. Bu büyük bir rezalet. Dünya bizi izliyor ve şu yaşananlara bakın. Neden maçtan önce otele gelip bizimle konuşmadılar? Bu şartlarda oynamamız çok zor." diye konuştu.
SCALONI'DEN TEPKİ!
Arjantin Teknik Direktörü Scaloni, "Brezilya'ya 3 gün önce geldik, yetkililer sahaya girmek yerine neden maç öncesi gelip bizimle konuşmadılar" ifadelerini kullandı.
ARJANTİNLİ FUTBOLCULAR SAHAYA ÇIKMAK İSTEMEDİ!
Arjantinli futbolcular, maç durdurulduktan sonra "Eğer o 4 arkadaşımız ayrılırsa, biz de gideriz." dedikleri belirtildi.
BREZİLYA - ARJANTİN MAÇI ASKIYA ALINDI!
Arjantin Futbol Federasyonu, Brezilya - Arjantin maçının askıya alındığını açıkladı. Sonrasında Güney Amerika Futbol Federasyonu da (CONMEBOL), Brezilya - Arjantin maçının askıya alındığını açıkladı.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu, (CONMEBOL) Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Brezilya-Arjantin maçı ile ilgili kararı FIFA Disiplin Kurulu'nun vereceğini açıkladı.