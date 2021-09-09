Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aşı kartı nasıl alınır ve nasıl oluşturulur? Aşı pasaportu ve aşı kartı alma ekranı: E-Nabız ve HES ile aşı kartı nasıl çıkarılır?
Giriş Tarihi: 9.9.2021 07:26 Son Güncelleme: 9.9.2021 07:26

Aşı kartı nasıl alınır ve nasıl oluşturulur? Aşı pasaportu ve aşı kartı alma ekranı: E-Nabız ve HES ile aşı kartı nasıl çıkarılır?

Aşı kartı nasıl alınır ve nasıl oluşturulur? Aşı pasaportu ve aşı kartı alma ekranı: E-Nabız ve HES ile aşı kartı nasıl çıkarılır?

AŞI KARTI ALMA EKRANI: Bugünden itibaren şehirler arası ulaşım başta olmak üzere pek çok alanda aşı olmayan vatandaşlar için PCR testi zorunluluğu başladı. Bunun üzerine iki doz aşı olan ve seyahate çıkacak olan pek çok vatandaş, “aşı kartı nasıl alınır ve nasıl oluşturulur?” diye araştırmaya koyuldu. Aşı olan vatandaşların gündeminde “e-Nabız ve HES ile aşı kimliği nasıl çıkarılır?” sorusu yer alıyor. Aşı kartı alma ekranı haberimizde!

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tren, otobüs, uçak gibi şehirler arası toplu ulaşım araçlarında aşısız vatandaşlardan negatif PCR testi isteneceği açıklandı. Bugün itibariyle geçerli olacak bu uygulama için aşı olan vatandaşlar tarafından "Aşı kartı nasıl alınır ve nasıl oluşturulur?" sorusu araştırılıyor. Pek çok kişi e-Nabız ve HES ile aşı kartı nasıl çıkarılır sorusuna yanıt arıyor. İşte, aşı olan vatandaşlar için aşı kartı (kimliği, pasaportu) alma ekranı!

AŞI KARTI NERELERDE KULLANILACAK?

Aşı kartı Avrupa ülkelerinin başlattığı bir uygulama olup, yurt dışına çıkışta pek çok ülkenin talep ettiği bir belgedir. İki doz aşı olmuş vatandaşların elde ettiği bu evrak yurt içinde de aşılama oranlarını arttırmak için uygulanmaktadır. Bugün itibariyle aşı olmayan kişiler için negatif PCR testi zorunluluğu getirilmesiyle birlikte aşı olan vatandaşların aşı kartını yanlarında bulundurması kolaylık oluşturacaktır.

HES İLE AŞI KARTI NASIL ALINIR?

HES uygulamasına giriş yaptıktan sonra öncelikle pasaportunuzun hesabım bölümünden tanımlanması gerekiyor. Ardından 'Pasaportlarım'a gelerek ekle tuşu seçip pasaport numarasını girin. Pasaportunuz yoksa bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Ardından ana ekrana dönerek 'Kovid-19 aşı bilgilerim' kutucuğu seçilir. Gelen ekrandan 'Aşı kartlarımı' tıklayıp ardından ekranın en altına gelen 'Aşı kartı oluştur' seçeneğini tıklayın. Bu işlemin ardından aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilir. Eğer seçim yapmadan devam edilirse kart kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulur. Farklı bir pasaport bilgisinin aşı kartında yer alması isteniyorsa "Hesabım" bölümünden tanımlama yapabilir. Daha önce tanımlanan pasaport numarası varsa numaranın seçileceği bir uyarı ekranı ile karşı karşıya kalınacak. Ekranda çıkan pasaport numarası seçilip devam edilirse kimlik kartı kısa sürede oluşturulacak.

HES İLE AŞI KARTI ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-NABIZ İLE AŞI KARTI NASIL ALINIR?

Öncelikle E-Nabız ekranına giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra "Keşfet" menüsü altındaki "Aşı Takvimi" sekmesine tıklayın.

Açılan ekranda aşı takvimi görülecektir. Bu ekrandan aşı kartı indirmek için "Elektronik Aşı Kartını PDF Olarak İndir" butonuna basın.

Açılan dosyayı çıktı olarak alabilirsiniz.

E-NABIZ İLE AŞI KARTI ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AŞI KARTI DOĞRULAMA EKRANI

Aşı pasaportunun geçerli olup olmadığını sorgulamak için Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan "Sertifika Doğrula" bölümünden belgenin doğruluğu teyit edilebilir.

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Aşı kartı nasıl alınır ve nasıl oluşturulur? Aşı pasaportu ve aşı kartı alma ekranı: E-Nabız ve HES ile aşı kartı nasıl çıkarılır?
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