Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İOKBS bursluluk sınav soruları – cevapları 2021 | 5 Eylül 2021 tarihli İOKBS bursluluk sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 9.9.2021 16:00

İOKBS bursluluk sınav soruları – cevapları 2021 | 5 Eylül 2021 tarihli İOKBS bursluluk sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

İOKBS bursluluk sınav soruları – cevapları 2021 | 5 Eylül 2021 tarihli İOKBS bursluluk sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta gerçekleşen sınavın ardından “İOKBS bursluluk sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?” soruları gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere sınavda 4’er seçenekli tam 100 soru sorulmuş ve adaylara 120 dakikalik süre verilmişti. MEB’in kısa zamanda 2021 İOKBS bursluluk sınav soruları – cevaplarını erişime açması bekleniyor. Peki, 5 Eylül 2021 tarihli İOKBS bursluluk sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte tüm detaylar...

İOKBS bursluluk sınav soruları ve cevapları sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merak ediliyor. Sınava katılan adaylar cevap anahtarına göre puanlarını hesaplamak isterken normal şartlarda MEB tarafından kitapçıkların birkaç gün içerisinde erişime açıldığı biliniyor. Bu noktada "5 Eylül 2021 tarihli İOKBS bursluluk sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte bursluluk sınav soruları ve cevapları (Cevap anahtarı ve sınav kitapçığı PDF indir)

BURSLULUK SINAVI SORULARI NASIL OLACAK?

2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında aday öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konu, kazanım ve açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

BURSLULUK SINAVI KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacaktır. Sınav, ilgili derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacaktır.

Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların merakla beklediği bursluluk sınav sonuçları için net bir tarih bilgisi bulunmuyor. Ancak gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

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İOKBS bursluluk sınav soruları – cevapları 2021 | 5 Eylül 2021 tarihli İOKBS bursluluk sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?
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