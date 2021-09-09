Yeni Malatyasporlu Chouiar'dan Beşiktaş sözleri! "Kazanmak istiyoruz"

Süper Lig'de milli aranın ardından 11 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak olan Yeni Malatyaspor'da çalışmalar teknik direktör İrfan Buz yönetiminde devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri'nde günde çift idman ile gerçekleşen hazırlıklarda futbolcular yoğun bir tempo ile Beşiktaş maçına hazırlanıyor.





MOUNİR CHOUİAR: BURADA ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM

Son olarak Fransa'nın Dijon takımından transfer edilen Mounir Chouiar ise takımla birlikte ilk idmanına çıkarken, Malatya'da oynayacak olmaktan dolayı memnun olduğunu, Malatya'da kendisine gösterilen ilgiden dolayı da çok mutlu olduğunu kaydederek, "Türkiye'de birkaç takımı biliyorum. Bunlar arasında Yeni Malatyaspor da var. Burada elimden geleni yapmaya çalışacağım" diye konuştu.