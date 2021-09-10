Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı resmen kuruldu! "Sadece erkek çocukları değil..."

"BUNDAN SONRA SADECE ERKEK ÇOCUKLARI DEĞİL..."



Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, sarı lacivertli kulübün kadın futbol takımının temellerini 2 yıl önce attığını kaydederek, "2019 yılında kız çocuklarının futbol eğitimi alabilmeleri için Fenerbahçe Spor Okulları bünyesinde bir çalışma gerçekleştirmiştik. Kızlarımızın yolu açık ve aydınlık olsun. Bundan sonra sadece erkek çocukları değil, kız çocukları da kutsal çubuklu formamızı giymek için hayal kuracaktır. Umuyoruz ki kulübümüz bu anlamda da lokomotif kulüp olacaktır. Direkt olarak 1'inci Lig'den başlama talebimiz oldu. Bir an önce bununla ilgili bir karar verilmesini istiyoruz. Bu karar, sponsorluk görüşmelerimizi doğrudan etkileyecektir" dedi.





"MAÇLARI OYNAYACAĞIMIZ STAT İLE İLGİLİ SON ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ"



Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın maçlarını hangi statta oynayacağıyla ilgili gelen soruya Danabaş, "Antrenmanlarını Dereağzı Tesisleri'nde yapacak. Maçları oynayacağımız stat ile ilgili son çalışmaları yapıyoruz. Mabedimize en yakın yerde oynayacağız. En yakın zamanda açıklayacağız" ifadelerini kullandı.



Amaçlarının şubenin bütçesini sponsorlardan oluşturmak olduğunu kaydeden Danabaş, "Amacımız tüm şubelerde olduğu gibi bütçenin sponsorlar tarafından karşılanması olacaktır. Ülkede ve dünyada kadın futboluna karşı çok büyük bir ilgi var. UEFA ve FIFA'nın çok ciddi bir eğilimi var. Bu durumda sponsorların da ilgisi artıyor. Biz de bütçemizi maksimum şekilde sponsorlar tarafından karşılamak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.