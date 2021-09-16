Sağlık Bakanlığı Günlük korona tablosu ile 15 Eylül vaka sayısında son durum: Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu, günlük tablo açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu ile günlük vaka sayısı bugün de binlerce kişinin gündeminde var olan konular arasında yerini alıyor. Bir süredir vakaların 20 bini aşmış olması vatandaşlarda yeni tedirginliklere yol açarken yeni tedbirlerin uygulamaya geçmemesi adına bu rakamlar kritik önem taşıyor. Hal böyleyken gün içerisinde "15 Eylül Bugün Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu, günlük korona tablosu açıklandı mı, son durum ne?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte günlük sağlık bakanlığı korona tablosu ile vaka sayısı son durum...
15 Eylül Bugün 28.224 vaka tespit edilirken, 248 kişi hayatını kaybetti.
VAKA SAYISI: 27 bin 802
VEFAT SAYISI: 276
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 191
VAKA SAYISI: 24 bin 613
VEFAT SAYISI: 231
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 052
VAKA SAYISI: 21 bin 352
VEFAT SAYISI: 243
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 616
VAKA SAYISI: 22 bin 923
VEFAT SAYISI: 259
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 144
VAKA SAYISI: 23 bin 562
VEFAT SAYISI: 214
İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 083
VAKA SAYISI: 23 bin 846
VEFAT SAYISI: 257
İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 322
VAKA SAYISI: 23 bin 914
VEFAT SAYISI: 262
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 103