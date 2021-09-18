Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk olmaya hazırlanıyor. Ligde kayıpsız ilerleyen siyah-beyazlılar, serisini sürdürerek Antalyaspor karşısından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Bugün oynanacak olan mücadele, ekranları başındaki futbolseverler tarafından canlı izlenecek. Bu noktada, Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı.
Antalyaspor Beşiktaş maçı, bugün 19.00'da başlayacak. Mücadele, Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı izlenecek ve şifresiz mi?
İşte, BJK maçı canlı yayın izle seçeneği ve muhtemel 11'ler;
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Güray, Bünyamin, Veysel, Nuri, Milosevic, Poli, Mukairu, Gökdeniz, Wright
Beşiktaş: Ersin, Necip, Mehmet Topal, Montero, Rıdvan, Ghezzal, Souza, Salih, Pjanic, Larin, Batshuayi
Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele bugün oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak olan maç, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak ve şifreli olacak. Mücadeleyi, beIN Sports ve beIN Connect üyeliği bulunan taraftarlar canlı izleyebilir.
MÜCADELEYİ CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ