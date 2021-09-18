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Giriş Tarihi: 18.9.2021 15:33 Son Güncelleme: 18.9.2021 15:35

Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Antalyaspor Beşiktaş maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Antalyaspor Beşiktaş maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Hafta içinde Borussia Dortmund'a Şampiyonlar Ligi maçınad mağlup olan siyah-beyazlılar, Antalyaspor'u geçerek liderliğini sürdürmek istiyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye az bir süre kala, Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk olmaya hazırlanıyor. Ligde kayıpsız ilerleyen siyah-beyazlılar, serisini sürdürerek Antalyaspor karşısından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Bugün oynanacak olan mücadele, ekranları başındaki futbolseverler tarafından canlı izlenecek. Bu noktada, Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? | BJK MAÇI CANLI İZLE

Antalyaspor Beşiktaş maçı, bugün 19.00'da başlayacak. Mücadele, Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı izlenecek ve şifresiz mi?

İşte, BJK maçı canlı yayın izle seçeneği ve muhtemel 11'ler;

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Güray, Bünyamin, Veysel, Nuri, Milosevic, Poli, Mukairu, Gökdeniz, Wright

Beşiktaş: Ersin, Necip, Mehmet Topal, Montero, Rıdvan, Ghezzal, Souza, Salih, Pjanic, Larin, Batshuayi

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele bugün oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak olan maç, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak ve şifreli olacak. Mücadeleyi, beIN Sports ve beIN Connect üyeliği bulunan taraftarlar canlı izleyebilir.

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Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Antalyaspor Beşiktaş maçı şifresiz mi yayınlanacak?
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