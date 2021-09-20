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Giriş Tarihi: 20.9.2021 10:49

Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig’de 6. Hafta heyecanı Beşiktaş Adana Demirspor maçı ile devam edecek. Lider Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanından 2-0’dan 3-2’ye fantastik bir dönüş yapmış ve ezeli rakiplerinin kaybettiği haftada büyük bir avantaj yakalamıştı. Beşiktaş, şimdi ise ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor’u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. İşte Beşiktaş Adana Demirspor maçı canlı yayın kanalı…

Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında 2-0'dan 3-2'ye önemli bir dönüşe imza atan Beşiktaş, bu sezon yaptığı transferlerle dikkatleri çeken Adana Demirspor'u sahasında mağlup etmek istiyor. Peki, Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI YAYIN KANALI

İki takım arasında şu ana kadar oynanan maçlarda Beşiktaş'ın rakibine 19-10'luk bir üstünlüğü bulunuyor. Peki, Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Vodafone Park'ta 21 Eylül 2021 Salı akşamında saat 20.00'da oynanacak Beşiktaş Adana Demirspor maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbol severler mücadeleyi ayrıca TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilecekler.

Stat: Vodafone Park

Tarih: 21 Eylül 2021 Salı

Saat: 20.00

Yayın: Bein Sports 1

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Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor hangi kanalda yayınlanacak?
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