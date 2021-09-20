Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında 2-0'dan 3-2'ye önemli bir dönüşe imza atan Beşiktaş, bu sezon yaptığı transferlerle dikkatleri çeken Adana Demirspor'u sahasında mağlup etmek istiyor. Peki, Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI YAYIN KANALI

İki takım arasında şu ana kadar oynanan maçlarda Beşiktaş'ın rakibine 19-10'luk bir üstünlüğü bulunuyor. Peki, Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Adana Demirspor hangi kanalda yayınlanacak?