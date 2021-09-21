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Giriş Tarihi: 21.9.2021 07:37 Son Güncelleme: 21.9.2021 07:38

YKS 3. tercihler ne zaman? ÖSYM ile 2021 YKS 3. yerleştirme/tercih tarihi açıklandı mı?

YKS 3. tercihler ne zaman? ÖSYM ile 2021 YKS 3. yerleştirme/tercih tarihi açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek tercihleri ile ilgili olarak YKS 3.tercih tarihleri araştırması yapılıyor. Üniversite boş kontenjan ve başarı sıralamasına göre üçüncü tercihlerini yapmak isteyen adaylar ÖSYM’den gelecek son dakika açıklaması bekliyor. Bilindiği üzere ikinci tercihler 20 Eylül saat 10.00'da başladı ve 23 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Peki YKS 3.tercihler ne zaman? 140 puan alanlar YKS 3.tercihleri ne zaman yapacak? ÖSYM ile YKS 3.yerleştirme/tercih tarihi bekleniyor!

Yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri için YKS 3.tercihler ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Merkezi yerleştirme sonuçları sonrasında kayıt yaptırılmayan ve boş kalan kontenjanlar için tercih işlemleri 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Şimdi ise gözler üçüncü yerleştirme tarihlerine çevrildi. Peki YKS 3.tercihler ne zaman? 140 puan alanlar YKS 3.tercihleri ne zaman yapacak? ÖSYM ile YKS 3.yerleştirme/tercih tarihleri belli oldu mu?

YKS 3. TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS 3.tercih tarihleri henüz netlik kazanmadı. 140 barajını geçenlerin ne zaman tercih yapacağı merak edilirken YKS 3. tercih tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Yerleştirme sonuçları için tarih verilmedi, sonuçların en geç önümüzdeki hafta içi açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

2021-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih iptali yapılmaz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız.

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YKS 3. tercihler ne zaman? ÖSYM ile 2021 YKS 3. yerleştirme/tercih tarihi açıklandı mı?
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