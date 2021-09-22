GSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI!

GSB kura sonuçları son dakika haberi olarak duyuruldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi sitesinde GSB kura sonuçları isim listesi ile hangi adayların göreve kabul edildiği netlik kazandı. GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve detaylar şöyle;

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GSB KURA SONUÇLARI 2021

İŞKUR ve GSB aracılığında noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişine ilişkin isim listesi ve sonuçlar, GSB resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

GSB kura sonuçları isim listesi, 17 Eylül 2021 tarihinde açıklandı.

GSB SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (30 puan)

b) Genel kültür, (30 puan)

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan)

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (20 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara sözlü olarak soru sorma yöntemi ile sorular yöneltilecektir. Mesleki bilgi ve beceriye ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.