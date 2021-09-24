Rekor transfer! Emre Demir Barcelona’da

Kayserispor’un 17 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, 2 milyon Euro artı bonuslar karşılığında Katalan ekibine imza attı. Serbest kalma bedeli ise 400 MİLYON EURO olarak açıklandı
Kayserispor ve Türk futbolunun genç yıldız adayı Emre DemirBarcelona B transfer oldu. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu için Katalan ekibi 2 milyon Euro artı bonuslar karşılığında transferi bitirirken serbest kalma bedeli için rekor bir seviyeye çıkılarak 400 milyon Euro olarakbelirlendi. Mersin Kuvayi Milliyespor altyapısından 12 yaşında Kayserispor'a transfer olan oyuncu, sarı-kırmızılı takım ile A takım seviyesinde 31 maça çıkarken 3gol atıp, 1 kez de asist yaptı. 2027 yılına kadar anlaşma imzalayan Emre, bu sezonu Kayserispor'da tamamlayacak.
'GÖĞSÜNÜZÜ KABARTACAĞIM' EMRE Demir imza sonrasında duygularını şöyle paylaştı: "Ülkemi ve şehrimi en iyi şekilde temsil edeceğim. Üzerimde emekleri olan tüm hocalarıma, büyük Kayserispor taraftarına ve Berna başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Barcelona'da başarılarımlagöğsünüzü kabartmak dileğiyle…"
'CRUYFF'U HATIRLATIYOR'
EMRE'NIN transferi İspanyol basınından Mundo Deportivo'da da ses getirdi. 17 yaşındaki isim için, "Barcelona'ya gelerek rüyasını gerçekleştiren Emre, 14 sırt numarası ve rüzgârda savrulan yarımsaç modeli ile efsanevi futbolcuCruyff'un stilini hatırlattı" denildi.