Son dakika: Fatih Terim’den taraftara tepki! Luyindama’nın hatası sonrası...

Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi sahasında ağırlayan Galatasaray, maçın ilk yarısında Cherif'in attığı golle 1-0 öne geçti. Göztepe'yi 1-0 öne geçiren golde büyük hatası bulunan Luyindama, taraftarlardan tepki gördü.
Luyindama, yenilen golden sonra topu ayağına her alışında taraftarlar tarafından ıslıklandı. UltrAslan tribünü ıslıklayanlara karşı tepki gösterince Fatih Terim bu durumu alkışladı. Terim ayrıca soyunma odasına giderken yedek kulübesinin arkasındaki bazı taraftarlara tepki gösterdi.
Galatasaray ise ikinci yarıda bulduğu üst üste gollerle Göztepe karşısında maçı çevirmeyi başardı.