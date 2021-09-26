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Giriş Tarihi: 26.9.2021 20:25 Son Güncelleme: 26.9.2021 20:25

Son dakika: Fatih Terim'den taraftara tepki! Luyindama'nın hatası sonrası...

Son dakika: Fatih Terim’den taraftara tepki! Luyindama’nın hatası sonrası...

Süper Lig'in 7. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayan sarı-kırmızılılar, maçın ilk yarısında Luyindama ve Muslera'nın üst üste gelen hatalarının ardından 1-0 geriye düştü. Luyindama'nın hatasıyla yenilen golün ardından taraftarlar Kongolu savunmacıya tepki gösterdi. İlk yarının bitiş düdüğünün ardından ise Fatih Terim, Luyindama'yı ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi.

Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi sahasında ağırlayan Galatasaray, maçın ilk yarısında Cherif'in attığı golle 1-0 öne geçti. Göztepe'yi 1-0 öne geçiren golde büyük hatası bulunan Luyindama, taraftarlardan tepki gördü.

Luyindama, yenilen golden sonra topu ayağına her alışında taraftarlar tarafından ıslıklandı. UltrAslan tribünü ıslıklayanlara karşı tepki gösterince Fatih Terim bu durumu alkışladı. Terim ayrıca soyunma odasına giderken yedek kulübesinin arkasındaki bazı taraftarlara tepki gösterdi.

Galatasaray ise ikinci yarıda bulduğu üst üste gollerle Göztepe karşısında maçı çevirmeyi başardı.

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Son dakika: Fatih Terim'den taraftara tepki! Luyindama'nın hatası sonrası...
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