Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasım’da ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? Bu yıl okullarda ara tatil var mı, iptal mi?
Giriş Tarihi: 27.9.2021 11:20

Kasım’da ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? Bu yıl okullarda ara tatil var mı, iptal mi?

Kasım’da ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? Bu yıl okullarda ara tatil var mı, iptal mi?

İlk ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi Eylül ayının sonuna gelinmesiyle beraber araştırma konusu haline geldi. İlkokul, ortaokul ve liselerde bilindiği üzere Kasım ve Nisan aylarında 9 günlük eğitim arası veriliyor. Tam bu noktada “Okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak, kaç gün ve ayın kaçında başlıyor?” soruları yanıt aramaya başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı tüm hızıyla devam ederken öğrenci ve veliler geri sayıma başladı. Peki, Kasım’da ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? Bu yıl okullarda ara tatil var mı, iptal mi? İşte tüm detaylar...

Okullarda Kasım ve Nisan aylarında uygulanan ara tatil için geri sayım başladı. Öğrenci ve veliler konuyla ilgili tarihleri araştırıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin tüm tarihler MEB tarafından yayımlanan takvimle duyuruluştu. Bu noktada "Okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak, kaç gün ve ayın kaçında başlıyor?" soruları yanıt arıyor. Peki; ilkokul, ortaokul ve liselerde ara tatil ne zaman? İşte tüm detaylar...

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

6 Eylül'de başlayan 1. Dönem 24 Ocak'ta sona erecek. Yarıyıl tatili (sömestr), 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

MEB 2021 - 2022 TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 takvimi şu şekilde:

MEB ÖZER AÇIKLADI - OKULLAR KAPANACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Hem Mahmut Özer hem de Fahrettin Koca okullar kapanacak mı sorusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Her iki Bakan da yaptığı açıklamalarda okullarda yüz yüze eğitim sürecine dair bir noktaya dikkat çekti. Bakanlar, okulların kapanmasının söz konusu olmayacağını, eğitim öğretimin bu yıl yüz yüze sürdürüleceğini vurguladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi? TV8 ile 26 Eylül 2021 MasterChef’te kim gitti? Şoke eden eleme, duyanlar şaşkına döndü!
Son dakika... Erman Toroğlu Galatasaray-Göztepe maçını yorumladı! "2 penaltı var, Göztepe'nin golü..."
Müzik derneğinde TACİZ skandalı! Genç kızın adet döngüsünü bile istemiş
Yerli otomobil TOGG fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
İstanbul'da 15 bin konut müjdesi! 60 ay sıfır faiz imkanı
Üniversiteler kapanacak mı ve yüz yüze eğitim bitiyor mu? 2021-2022 Üniversiteler tekrar kapanır mı?
PKK’da büyük panik! 10 şehidin katiliydi artık etkisiz
Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran penaltı pozisyonu! Kim Min-Jae...
Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayı için sürpriz iddia
Son dakika haberi: Beşiktaş'taki sakatlıkların sebebi ortaya çıktı! Yönetim ve teknik heyet toplanıyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasım’da ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? Bu yıl okullarda ara tatil var mı, iptal mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA