Kasım’da ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? Bu yıl okullarda ara tatil var mı, iptal mi?

Okullarda Kasım ve Nisan aylarında uygulanan ara tatil için geri sayım başladı. Öğrenci ve veliler konuyla ilgili tarihleri araştırıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin tüm tarihler MEB tarafından yayımlanan takvimle duyuruluştu. Bu noktada "Okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak, kaç gün ve ayın kaçında başlıyor?" soruları yanıt arıyor. Peki; ilkokul, ortaokul ve liselerde ara tatil ne zaman? İşte tüm detaylar...