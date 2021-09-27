Kasım’da ilk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? Bu yıl okullarda ara tatil var mı, iptal mi?

Okullarda Kasım ve Nisan aylarında uygulanan ara tatil için geri sayım başladı. Öğrenci ve veliler konuyla ilgili tarihleri araştırıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin tüm tarihler MEB tarafından yayımlanan takvimle duyuruluştu. Bu noktada "Okullarda ilk ara tatil ne zaman yapılacak, kaç gün ve ayın kaçında başlıyor?" soruları yanıt arıyor. Peki; ilkokul, ortaokul ve liselerde ara tatil ne zaman? İşte tüm detaylar...
1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
6 Eylül'de başlayan 1. Dönem 24 Ocak'ta sona erecek. Yarıyıl tatili (sömestr), 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
MEB ÖZER AÇIKLADI - OKULLAR KAPANACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?
Hem Mahmut Özer hem de Fahrettin Koca okullar kapanacak mı sorusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Her iki Bakan da yaptığı açıklamalarda okullarda yüz yüze eğitim sürecine dair bir noktaya dikkat çekti. Bakanlar, okulların kapanmasının söz konusu olmayacağını, eğitim öğretimin bu yıl yüz yüze sürdürüleceğini vurguladı.