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Giriş Tarihi: 27.9.2021 15:26

Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? Diyanet ile 2021 Mevlid Kandili tarihi belli oldu!

Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? Diyanet ile 2021 Mevlid Kandili tarihi belli oldu!

Yılın son kandili olma özelliğini taşıyan Mevlid Kandili’ne sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre; “Mevlid Kandili ne zaman?” sorusu yanıt buldu. Kelime anlamı olarak; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelen Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte bilgiler.

Peygamber Efendimiz'in (SAV) doğduğu gece olarak bilinen Mevlid Gecesi bu yıl Ekim ayında idrak edilecek. İslam alemi açısından büyük önem taşıyan bu mübarek günde ibadetler ve dualar edilecek. Hal böyle olunca; "Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Diyanet ile 2021 Mevlid Kandili tarihi.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

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Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? Diyanet ile 2021 Mevlid Kandili tarihi belli oldu!
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