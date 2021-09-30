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Giriş Tarihi: 30.9.2021 12:54 Son Güncelleme: 30.9.2021 13:15

Mustafa Sarıgözoğlu Beşiktaş'a transfer oldu

DHA
Mustafa Sarıgözoğlu Beşiktaş’a transfer oldu

Futbola Nazilli Belediyespor'da başlayan geçen sezonu ise Karşıyaka'da geçiren Mustafa Sarıgözoğlu, Beşiktaş'a imza attı. Sarıgözoğlu, altyapı hocalarının tavsiyesiyle siyah-beyazlıların altyapısına transfer oldu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'un altyapısında futbola başlayıp geçen sezonu İzmir'de Karşıyaka altyapısında geçiren genç futbolcu Mustafa Sarıgözoğlu, Süper Lig temsilcisi Beşiktaş'a transfer oldu.

Geçen sezonu Karşıyaka U16 takımında geçiren genç oyuncu, Beşiktaş'ın radarına girdi. Mustafa, altyapı hocalarının tavsiyesiyle-siyah beyazlı ekibin altyapısına transfer oldu.



Kartal'ın U17 takımıyla idmanlara çıkan Mustafa Sarıgözoğlu, siyah-beyazlılarla sözleşme imzaladı.

Nazilli Belediyespor Genel Kaptanı Haluk Volaka, "Nazilli Belediyespor olarak sevinçliyiz, gururluyuz. Ülkemizin güzide Süper Lig ekiplerine oyuncu kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Bundan da çok mutluyuz. Son olarak kulübümüzün altyapısında yetişen Mustafa Sarıgözolu'nu Beşiktaş'a kazandırdık" dedi.

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Mustafa Sarıgözoğlu Beşiktaş'a transfer oldu
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