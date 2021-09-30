Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları için binlerce adayın bekleyişi sürüyor. Bilindiği üzere; geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete aracılığıyla Sağlık Bakanlığı atama kurası ilanı yayınlanmıştı. 8-14 Eylül tarihleri aralığında adaylar başvurularını gerçekleştirmişti. "Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ve tüm detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SAAT KAÇTA?
Sağlık Bakanlığı atama kurası, 30 Eylül 2021 Perşembe günü (bugün) saat 10.00'da başlayacak. Bakanlığın açıklamasında, Sağlık Bakanlığı atama kurası canlı yayını nasıl izlenir sorusuna da yanıt verildi. Buna göre, Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi YouTube üzerinden canlı takip edilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NASIL TAKİP EDİLİR?
Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Sağlık Bakanlığı atama kurası 30.09.2021 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.
Kura çekimi sonuçlarının, akşam saatlerine doğru erişime açılması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA TAKVİMİ
* 08 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı Saat 18:00'e kadar PBS üzerinden başvuruların yapılması
* 22 Eylül 2021 Çarşamba: Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı
* 22 Eylül 2021 Çarşamba – 24 Eylül 2021 Cuma Saat 18:00'e kadar: İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması
* 29 Eylül 2021 Çarşamba: İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı
* 30 EYLÜL 2021 Perşembe: Kura çekimi yapılacak.
* 15 Ekim 2021 Cuma saat 18:00: Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati (Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)