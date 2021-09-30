Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.9.2021 14:14

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları için gözler bugün gerçekleşen kuranın ardından bakanlık açıklamasına çevrildi. Bakanlık bünyesinde uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen tarihlerde noter huzurundaki kurayla gerçekleşti. Bu noktada ise “Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2021 Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları isim listesi ile sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları için binlerce adayın bekleyişi sürüyor. Bilindiği üzere; geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete aracılığıyla Sağlık Bakanlığı atama kurası ilanı yayınlanmıştı. 8-14 Eylül tarihleri aralığında adaylar başvurularını gerçekleştirmişti. "Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ve tüm detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı atama kurası, 30 Eylül 2021 Perşembe günü (bugün) saat 10.00'da başlayacak. Bakanlığın açıklamasında, Sağlık Bakanlığı atama kurası canlı yayını nasıl izlenir sorusuna da yanıt verildi. Buna göre, Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi YouTube üzerinden canlı takip edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Sağlık Bakanlığı atama kurası 30.09.2021 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.

Kura çekimi sonuçlarının, akşam saatlerine doğru erişime açılması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA TAKVİMİ

* 08 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı Saat 18:00'e kadar PBS üzerinden başvuruların yapılması

* 22 Eylül 2021 Çarşamba: Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

* 22 Eylül 2021 Çarşamba – 24 Eylül 2021 Cuma Saat 18:00'e kadar: İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması

* 29 Eylül 2021 Çarşamba: İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

* 30 EYLÜL 2021 Perşembe: Kura çekimi yapılacak.

* 15 Ekim 2021 Cuma saat 18:00: Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati (Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

EN ÇOK OKUNANLAR

Okullar Ekim'de kapanacak mı ve son karar nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok önemli açıklamalar
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı
Son Dakika MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 29 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim-hangi takım kazandı?
Yeni anayasada flaş gelişme: Yılbaşından önce geliyor...
Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti! Halil Umut Meler'in kararları millileri üzdü...
Erdoğan - Putin zirvesinin şifresi: Güçlü asimetrik ittifak
Yerli otomobil TOGG'un direksiyonuna geçen Aziz Sancar'ın soruları dikkat çekti
İş arayanlar dikkat! İşte 'Personel bulamıyoruz' diyen sektörler
Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
Messi'nin hareketi çok konuşulmuştu! Ronaldo rekor kırdı geceye damga vurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA