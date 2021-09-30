SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı atama kurası, 30 Eylül 2021 Perşembe günü (bugün) saat 10.00'da başlayacak. Bakanlığın açıklamasında, Sağlık Bakanlığı atama kurası canlı yayını nasıl izlenir sorusuna da yanıt verildi. Buna göre, Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi YouTube üzerinden canlı takip edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Sağlık Bakanlığı atama kurası 30.09.2021 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.