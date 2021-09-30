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Giriş Tarihi: 30.9.2021 13:14 Son Güncelleme: 30.9.2021 13:54

Son dakika: Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

DHA
Son dakika: Süper Lig’de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika haberi... Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Sivasspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesini Atilla Karaoğlan, Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasını Ali Palabıyık, Kayserispor-Trabzonspor randevusunu ise Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Son dakika haberi... Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Sivasspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesini Atilla Karaoğlan, Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasını Ali Palabıyık, Kayserispor-Trabzonspor randevusunu ise Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

1 EKİM CUMA
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
20.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

2 EKİM CUMARTESİ
13.30 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
16.00 Yukatel Kayserispor - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Göztepe - GZT Giresunspor: Burak Şeker
19.00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

3 EKİM PAZAR
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
16.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Altay: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Ali Palabıyık

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Son dakika: Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı
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