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Giriş Tarihi: 2.10.2021 22:07 Son Güncelleme: 2.10.2021 22:07

Chelsea, Southampton'ı 3 golle geçti!

AA
Chelsea, Southampton’ı 3 golle geçti!

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, sahasında Southampton'ı 3-1 yendi. Puanını 16'ya çıkaran Chelsea, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bu sezon galibiyeti bulunmayan Southampton ise 4 puanla 17. sırada yer alıyor.

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, sahasında Southampton'ı 3-1 yendi. Stamford Bridge Stadı'nda Southampton'ı ağırlayan Chelsea, ilk yarıyı 9. dakikada Chalobah'ın attığı golle 1-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında skora dengeyi getiren golü atan Ward-Prowse, 77. dakikada kırmızı kart görerek konuk takımı 10 kişi bıraktı.

Bu dakikadan sonra rakibi üzerinde baskıyı artıran başkent ekibi, 84. dakikada Werner ve 89. dakikada Chilwell'in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Puanını 16'ya çıkaran Chelsea, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bu sezon galibiyeti bulunmayan Southampton ise 4 puanla 17. sırada yer alıyor.

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Chelsea, Southampton'ı 3 golle geçti!
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