Henüz 21 yaşında olmasına rağmen sahadaki duruşu, soğukkanlılığı ve fiziğiyle dünyanın en önemli futbolcuları arasında yer alan Haaland için sürpriz iddialar gündeme geldi. Yaz transfer döneminde Mbappe'nin transferi için çok uğraşan Real Madrid, PSG yönetimini bir türlü ikna edememişti.
MBAPPE İLE HAALAND BULUŞUR MU?
Erling Haaland ile Borussia Dortmund arasındaki sözleşme 2024 Haziran'ında sona eriyor. Haaland'ın menajeri Raiola, genç golcüyü Real Madrid'e götürmeye kararlı.
PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Eğer Madrid ekibi Haaland'ın transferini de bitirirse Haaland ile Mbappe aynı takımda mücadele edebilir.
RAİOLA KENDİ REKORUNU KIRMAK İSTİYOR
Daha önce Pogba'nın transferinden rekor bir ücret kazanan Raiola, Haaland transferinde kendi rekorunu kırmayı planlıyor.
DORTMUND BAŞKANI WATZKE'DEN ÇOK SERT SÖZLER!
Borussia Dortmund Başkanı Hans-Joachim Watzke, Haaland hakkında çıkan haberler nedeniyle Raiola'ya sert tepki gösterdi.
'Bazıları gelecek yaz Haaland'ı satmak zorunda kalacağımızı söylüyor. Bunu söyleyenler de borsa uzmanları. Onların hepsi yalancı ve ahlaksız!'
Takımdan kimin gideceğine hangi oyuncuların satılacağına Yönetim Kurulu karar verir. Haaland'ın takımdan ayrılmasına henüz izin verilmedi. Neler olacağını göreceğiz.'
Dortmund Başkanı Watzke ile Mino Raiola'nın arasınının çok kötü olduğu ve bu sözlerin muhatabının Raiola olduğu öngörülüyor.
AS Gazetesi ise Raiola ile Real Madrid arasında sözlü bir anlaşma olduğunu ve Haalan'ın gelecek sezon Real Madrid'in yeni forveti olacağını açıkladı.
48 MAÇTA 47 GOL ATTI!
2020'de Salzburg'tan Dortmund'a katılan Haaland muhtemeş bir istatistiğe imza attı. Norveçli golcü Bundesliga'da oynadığı 48 maçta 47 gol attı!
ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLCÜSÜ
Haaland ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek 17 maça çıktı. 17 maçta 21 gol atan Haaland rakiplerine büyük zorluk yaşattı.
ALTIN AYAKKABIYI DA ALDI!
Erling Haaland ayrıca geçen haftaki ödül töreninde Altın Ayakkabı'yı kazanmıştı.