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Giriş Tarihi: 2.10.2021 10:59 Son Güncelleme: 2.10.2021 11:03

Real Madrid iddiaları sonrası çıldırdı! Haaland'ın menajeri Raiola'ya hakaret etti...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Real Madrid iddiaları sonrası çıldırdı! Haaland’ın menajeri Raiola’ya hakaret etti...

Dünyanın en iyi golcüleri arasında gösterilen Erling Haaland'ın geleceği hakkındaki tartışmalar sürüyor. Paul Pogba, Donnarruma, Veratti gibi yıldızların menajerliğini yapan Mino Raiola, geçtiğimi senelerde Haaland'ın da menajerliğini üstlenmişti. Raiola'nın Haaland'ı gelecek sezon Real Madrid'e götürmek istediği biliniyor. Borussia Dortmund cephesinden Raiola'ya çok sert tepki geldi.

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen sahadaki duruşu, soğukkanlılığı ve fiziğiyle dünyanın en önemli futbolcuları arasında yer alan Haaland için sürpriz iddialar gündeme geldi. Yaz transfer döneminde Mbappe'nin transferi için çok uğraşan Real Madrid, PSG yönetimini bir türlü ikna edememişti.

Real Madrid iddiaları sonrası çıldırdı! Haaland’ın menajeri Raiola’ya hakaret etti...

MBAPPE İLE HAALAND BULUŞUR MU?

Erling Haaland ile Borussia Dortmund arasındaki sözleşme 2024 Haziran'ında sona eriyor. Haaland'ın menajeri Raiola, genç golcüyü Real Madrid'e götürmeye kararlı.

Real Madrid iddiaları sonrası çıldırdı! Haaland’ın menajeri Raiola’ya hakaret etti...

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Eğer Madrid ekibi Haaland'ın transferini de bitirirse Haaland ile Mbappe aynı takımda mücadele edebilir.

Real Madrid iddiaları sonrası çıldırdı! Haaland’ın menajeri Raiola’ya hakaret etti...

RAİOLA KENDİ REKORUNU KIRMAK İSTİYOR

Daha önce Pogba'nın transferinden rekor bir ücret kazanan Raiola, Haaland transferinde kendi rekorunu kırmayı planlıyor.

Real Madrid iddiaları sonrası çıldırdı! Haaland’ın menajeri Raiola’ya hakaret etti...

DORTMUND BAŞKANI WATZKE'DEN ÇOK SERT SÖZLER!

Borussia Dortmund Başkanı Hans-Joachim Watzke, Haaland hakkında çıkan haberler nedeniyle Raiola'ya sert tepki gösterdi.

Real Madrid iddiaları sonrası çıldırdı! Haaland’ın menajeri Raiola’ya hakaret etti...

'Bazıları gelecek yaz Haaland'ı satmak zorunda kalacağımızı söylüyor. Bunu söyleyenler de borsa uzmanları. Onların hepsi yalancı ve ahlaksız!'

Real Madrid iddiaları sonrası çıldırdı! Haaland’ın menajeri Raiola’ya hakaret etti...

Takımdan kimin gideceğine hangi oyuncuların satılacağına Yönetim Kurulu karar verir. Haaland'ın takımdan ayrılmasına henüz izin verilmedi. Neler olacağını göreceğiz.'

Real Madrid iddiaları sonrası çıldırdı! Haaland’ın menajeri Raiola’ya hakaret etti...

Dortmund Başkanı Watzke ile Mino Raiola'nın arasınının çok kötü olduğu ve bu sözlerin muhatabının Raiola olduğu öngörülüyor.

Real Madrid iddiaları sonrası çıldırdı! Haaland’ın menajeri Raiola’ya hakaret etti...

AS Gazetesi ise Raiola ile Real Madrid arasında sözlü bir anlaşma olduğunu ve Haalan'ın gelecek sezon Real Madrid'in yeni forveti olacağını açıkladı.

Real Madrid iddiaları sonrası çıldırdı! Haaland’ın menajeri Raiola’ya hakaret etti...

48 MAÇTA 47 GOL ATTI!

2020'de Salzburg'tan Dortmund'a katılan Haaland muhtemeş bir istatistiğe imza attı. Norveçli golcü Bundesliga'da oynadığı 48 maçta 47 gol attı!

Real Madrid iddiaları sonrası çıldırdı! Haaland’ın menajeri Raiola’ya hakaret etti...

ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLCÜSÜ

Haaland ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek 17 maça çıktı. 17 maçta 21 gol atan Haaland rakiplerine büyük zorluk yaşattı.

Real Madrid iddiaları sonrası çıldırdı! Haaland’ın menajeri Raiola’ya hakaret etti...

ALTIN AYAKKABIYI DA ALDI!

Erling Haaland ayrıca geçen haftaki ödül töreninde Altın Ayakkabı'yı kazanmıştı.

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Real Madrid iddiaları sonrası çıldırdı! Haaland'ın menajeri Raiola'ya hakaret etti...
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