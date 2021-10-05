Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ferdi’nin kararı ay-yıldız
Giriş Tarihi: 5.10.2021

Ferdi’nin kararı ay-yıldız

VOLKAN DEMİR
Ferdi’nin kararı ay-yıldız

Şenol Güneş zamanındaki teklife yanıt vermeyen F.Bahçeli futbolcu, Milli Takım için yeşil ışık yaktı. 1999 doğumlu Ferdi, resmi teklif gelmesi halinde Ay-Yıldızlı takıma ‘Evet’ diyecek

Fenerbahçe'de bu sezona hızlı bir giriş yapan Ferdi Kadıoğlu'nun gelişimi, hangi milli takımı seçeceği konusunu yeniden alevlendirdi. Daha önce Kanada Milli Takımı'nın teklifini reddeden, Hollanda Milli Takımı'nda ise oynama hakkı olan Ferdi, Şenol Güneş zamanındaki öneriye "Düşünmek istiyorum" diyerek net yanıt vermemişti. Bu kararından vazgeçen genç yıldız, Türkiye'den resmi teklif gelmesi helinde milli formayı giyeceğini bildirdi. 21 yaşındaki oyuncunun bu kararı, Fenerbahçe açısından da olumlu... Şayet Ferdi, Kanada veya Hollanda milli takımlarını seçerse gelecek sezondan itibaren yabancı oyuncu statüsünde görev yapacak. Türkiye A Milli Takımı tercihiyle Türk kontenjanında devam edecek ve sarı-lacivertlilerde Türk oyuncu krizi yaşanmayacak.

Babasından kimlikli yanıt
Kuntz'un "Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım" dediği Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu'ndan fotoğraflı yanıt geldi. Oğlunun kimlik kartıyla yaptığı paylaşıma, "Ferdi Kadıoğlu TC Kimlik Kartı... Gerisini size bırakıyorum TFF" notunu düştü.

Stefan Kuntz ne demişti?
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, son olarak haziran ayında Hollanda U21 Milli Takımı ile sahaya çıkan ve 7 Ekim'de 22 yaşına girecek olan Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği hakkındaki soruya, "Öncelikle Ferdi'nin hangi milli takımı seçeceğine kendisinin karar vermesi gerekiyor. Daha sonrasında ise kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir" yanıtını vermişti. Ferdi 2015 yılında U16 seviyesinde Hollanda Milli Takım formasını giymiş sonrasında U17, U18, U19 ve U21'de görev almıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnstagram ve Whatsapp çöktü mü? Facebook, İnstagram ve Whatsapp'a neden girilmiyor? İnstagram çöktü mü, sorun düzeldi mi??
Sigara zammından son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 4 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı pilot illeri belirledi! Okullarda PCR testi dönemi başlıyor!
Son dakika: Olaylı Lille-Marsilya maçından sonra Fransızlar Burak Yılmaz’a yüklendi! “Sinir bozucu…”
Son dakika haberi: Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder Lille - Marsilya maçına damga vurdu! Kariyerinde bir ilki yaşadı...
Beyaz Saray'dan erişim skandalıyla ilgili ilk açıklama: Kontrol edemeyecekleri bir güce sahip olduklarını kanıtladılar
Son dakika: WhatsApp, Facebook ve Instagram neden çöktü? Uzman isim "Buradan bir ders çıkarılacak olursa..." diyerek uyardı
Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! İslam Memiş'ten altın tahmini: Bu 3 gelişmeye dikkat!
Son dakika haberi: İnternet çöktü mü? İnternet neden yavaş, erişim problemi var mı, devam ediyor mu?
Son dakika... WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü! Kullanıcılar uygulamalara giremedi! İlk resmi açıklama geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Ferdi’nin kararı ay-yıldız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA