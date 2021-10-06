Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mesut Özil'den İngiltere'de Güney Asyalılar için futbol okulu kurdu!
Giriş Tarihi: 6.10.2021 17:02

Mesut Özil'den İngiltere'de Güney Asyalılar için futbol okulu kurdu!

AA
Mesut Özil’den İngiltere’de Güney Asyalılar için futbol okulu kurdu!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, İngiltere'de yaşayan Güney Asya kökenli vatandaşların futbola katılımını artırmak için Bradford kentinde yeni bir futbol eğitim merkezi kurdu.

İngiltere Futbol Federasyonu ve Barış için Futbol (Football for Peace) girişimi tarafından desteklenen Mesut Özil Gelişim Merkezi, İngiltere'nin Lig 2 ekiplerinden Bradford'da üniversite içinde yer alan antrenman tesisini kullanacak.

Konu hakkında AFP'ye konuşan Özil, "Bugüne kadar, Güney Asyalıların futbola yalnızca seyirci olarak katılımına izin verilmesini hayretle karşılıyordum. Neden daha fazla Güney Asyalı futbolcu ve teknik direktör görmüyoruz? Onlara destek vermek istiyorum. Saha içi ve dışında daha başarılı olmaları için onlara fırsat vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de kökeni nedeniyle benzer zorluklardan geçtiğini belirten Özil, "Ben de farklı bir etnik kökenden geliyorum ve onların yaşayabilecekleri zorlukları biliyorum. Umarım bu merkez, ihtiyaçlarını karşılar." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya formasıyla 2014'te FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Mesut Özil, Real Madrid ve Arsenal takımlarında görev almasının ardından geçen sezon ortasında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Mesut Özil Gelişim Merkezi, bölgede yaşayan gençleri, özellikle de Güney Asya kökenlileri profesyonel futbol dünyasına katabilmeyi hedefliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan son dakika 3600 ek gösterge talimatı: 3600 ek gösterge için tarih verdi
SON DAKİKA | Fahiş fiyata karşı bir yeni adım daha: Artık o ürünleri satamayacaklar
Gram altın ons freni yedi: Altın fiyatları için yatırımcılar Cuma gününe odaklandı!
SON DAKİKA | Sigaraya yeni zam mı geldi? 6 Ekim güncel ve zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi: Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den üzen haber!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayında açıkladı! ABD'den akılalmaz Patriot teklifi
Son dakika: Beşiktaş'tan çifte transfer bombası! Dev plan hazır
Son dakika haberi: Emeklilikte kritik bilgiler SABAH'ta: Yaş sınırı aranmıyor
Sigara zammı son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 5 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?
Robert Lewandowski kararını verdi! Real Madrid ve Chelsea derken...
ARKADAŞINA GÖNDER
Mesut Özil'den İngiltere'de Güney Asyalılar için futbol okulu kurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA