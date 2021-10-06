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Giriş Tarihi: 6.10.2021 20:04

Nihat Özdemir, Fenerbahçeli Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü hastanede ziyaret etti

AA
Nihat Özdemir, Fenerbahçeli Fatih Yiğit Şanlıtürk’ü hastanede ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kuzey Makedonya ile 8-11 Ekim'de oynanacak hazırlık müsabakaları için bu ülkenin başkenti Üsküp'te kamp yapan 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan ve acil bir operasyon geçiren Fatih Yiğit Şanlıtürk'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Üsküp Acıbadem Hastanesinde gerçekleşen ziyarette Fenerbahçeli futbolcu Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün babası Nurkat Şanlıtürk ile 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım, takım doktoru Hakan Gür ve Genç Milli Takım İdari Müdürü Yıldıray Çıkıt da yer aldı.

Başkan Özdemir, sağlık durumu iyi olan Fatih Yiğit Şanlıtürk'e geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar diledi.

Yarın taburcu edilecek Fatih Yiğit Şanlıtürk, milli takım kampından ayrılarak İstanbul'a dönecek.

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Nihat Özdemir, Fenerbahçeli Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü hastanede ziyaret etti
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