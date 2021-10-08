Euro ve Dolar fiyatı günün ilk saatlerinden itibaren piyasalara ilişkin merak edilenler arasına girdi. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından hareketliliğiyle dikkat çeken döviz kurları, Şuan 1 dolar ne kadar, kaç TL sorusuyla inceleniyor. 8 Ekim 2021 Dolar kuru canlı takip ekranı haberimizde. İşte 8 Ekim döviz kuru ile anlık Euro ve Dolar alış-satış fiyatı!

8 EKİM DÖVİZ KURU ANLIK

Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle dolar kurundaki değişim de merak konusu oldu. Yatırımcılar 8 Ekim Cuma sabah saatlerinden itibaren Dolar alış ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Güncel rakamlar ise şöyle;