Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 8 Ekim 2021 Dolar kuru canlı: Şuan 1 dolar ne kadar, kaç TL? 8 Ekim döviz kuru ile anlık Euro ve Dolar alış-satış fiyatı
Giriş Tarihi: 8.10.2021 11:56 Son Güncelleme: 8.10.2021 11:57

8 Ekim 2021 Dolar kuru canlı: Şuan 1 dolar ne kadar, kaç TL? 8 Ekim döviz kuru ile anlık Euro ve Dolar alış-satış fiyatı

8 Ekim 2021 Dolar kuru canlı: Şuan 1 dolar ne kadar, kaç TL? 8 Ekim döviz kuru ile anlık Euro ve Dolar alış-satış fiyatı

8 Ekim 2021 Dolar kuru, borsadaki hareketlilik nedeniyle vatandaşların gündemini meşgul ediyor. Haftanın son işlem gününde, Şuan 1 dolar ne kadar ve kaç TL soruları yanıt arıyor. Piyasaları takip eden pek çok vatandaş ve yatırımcı, 8 Ekim döviz kuru takibi ile anlık Euro ve Dolar alış-satış fiyatı hakkında inceleme yapıyor. İşte bugünkü döviz fiyatları canlı takip!

Euro ve Dolar fiyatı günün ilk saatlerinden itibaren piyasalara ilişkin merak edilenler arasına girdi. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından hareketliliğiyle dikkat çeken döviz kurları, Şuan 1 dolar ne kadar, kaç TL sorusuyla inceleniyor. 8 Ekim 2021 Dolar kuru canlı takip ekranı haberimizde. İşte 8 Ekim döviz kuru ile anlık Euro ve Dolar alış-satış fiyatı!

8 EKİM DÖVİZ KURU ANLIK

Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle dolar kurundaki değişim de merak konusu oldu. Yatırımcılar 8 Ekim Cuma sabah saatlerinden itibaren Dolar alış ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Güncel rakamlar ise şöyle;

BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

ALIŞ: 8,9646

SATIŞ: 8,9682

DOLAR KURU CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

EURO NE KADAR?

ALIŞ: 10,3509

SATIŞ: 10,3561

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8 Ekim 2021 Dolar kuru canlı: Şuan 1 dolar ne kadar, kaç TL? 8 Ekim döviz kuru ile anlık Euro ve Dolar alış-satış fiyatı
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