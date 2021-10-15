Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 9. Hafta Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, şifresiz mi?

2021-2022 Süper Lig sezonu 9. Hafta maçları kapsamında Galatasaray ile Konyaspor yeşil sahada kozlarını paylaşacak. 14 puanla 8. sırada yer alan Fatih Terim'in öğrencileri Konyaspor mücadelesinde hata yapmamak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Mücadeleyi izlemek ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyen futbolseverler "Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Süper Lig Galatasaray-Konyaspor maçı canlı yayın kanalı ve tüm detaylar şöyle;