Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 9. Hafta Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 16.10.2021 00:37 Son Güncelleme: 16.10.2021 00:38

Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 9. Hafta Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 9. Hafta Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Süper Lig’in 9. Haftasında Galatasaray, Konyaspor’u sahasında konuk ediyor. Son 5 haftada çıktığı maçlarda 2 mağlubiyet ve tek beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, sahasından oynayacağı müsabakadan galip gelerek ligin üst sıralarına tırmanmayı hedefliyor. Öte yandan mücadeleyi televizyondan takip edecek olanlar “Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

2021-2022 Süper Lig sezonu 9. Hafta maçları kapsamında Galatasaray ile Konyaspor yeşil sahada kozlarını paylaşacak. 14 puanla 8. sırada yer alan Fatih Terim'in öğrencileri Konyaspor mücadelesinde hata yapmamak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Mücadeleyi izlemek ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyen futbolseverler "Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Süper Lig Galatasaray-Konyaspor maçı canlı yayın kanalı ve tüm detaylar şöyle;

  • Galatasaray - Konyaspor maçında ilk düdük 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 16:00'da çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.


...

EN ÇOK OKUNANLAR

Mevlid Kandili ne zaman, yarın mı? 2021 Mevlid Kandil tarihi ne zaman, hangi gün idrak edilecek ve ayın kaçında?
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu karşılaştırması! O sözleri eleştirdi: "İşi çok zor..."
Van'da MİT tarafından kurtarılmıştı!  İranlı Pilot Binbaşı Mehrdad Abdarbaşi'nin ilk ifadesi ortaya çıktı
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den kritik yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
Real Madrid’in transfer listesi ortaya çıktı! Mbappe'nin yanına yıldız isimler...
Son dakika: Başakşehir Beşiktaş’ı 3 golle mağlup etti! Emre Belözoğlu galibiyetle başladı
Son dakika: Brezilya-Uruguay maçında Fernando Muslera tarihi farkı önledi! 4 gole rağmen...
Altın fiyatları bugün zirveyi gördü! 15 Ekim 2021 Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın yükselmeye devam edecek mi?
Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...
Son Dakika Haberi! 15 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 9. Hafta Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, şifresiz mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA