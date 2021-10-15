Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 9. Hafta Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, şifresiz mi?

2021-2022 Süper Lig sezonu 9. Hafta maçları kapsamında Galatasaray ile Konyaspor yeşil sahada kozlarını paylaşacak. 14 puanla 8. sırada yer alan Fatih Terim'in öğrencileri Konyaspor mücadelesinde hata yapmamak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Mücadeleyi izlemek ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyen futbolseverler "Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
Süper Lig Galatasaray-Konyaspor maçı canlı yayın kanalı ve tüm detaylar şöyle;
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