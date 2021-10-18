Beşiktaş’a olay hakem

UEFA, Şampiyonar Ligi'nde Beşiktaş'ın yarın Portekiz ekibi Sporting ile oynayacağı maça tartışmalı bir hakem ataması yaptı: Slavko Vincic… Sloven hakem geçen yıl Bosna Hersek'te düzenlenen ve çok sayıda uyuşturucu ile yasadışı silahın ele geçirildiği fuhuşpartisinde tutuklanmıştı. Vincic, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da birer maçını yönetmiş ve temsilcilerimiz bu karşılaşmalardan beraberlikle ayrılmıştı. Türk Milli Takımı ise Vincic'inyönettiği 3 maçta 1 galibiyet, 1beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.