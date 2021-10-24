Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama: 23 Ekim 2021 Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları sıralaması bugün de araştırma konusu haline geldi. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen yapımlar bu sıralamada iyi bir konum elde edebilmek üzere kıyasıya rekabet ediyor. Öte yandan bilindiği üzere her gün bir önceki güne ilişkin sonuçlar belli oluyor. Bu noktada ise sabah saatleriyle beraber "Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama...