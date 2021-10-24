Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama: 23 Ekim 2021 Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 24.10.2021 08:05 Son Güncelleme: 24.10.2021 08:06

Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama: 23 Ekim 2021 Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama: 23 Ekim 2021 Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Geçtiğimiz akşam ekranlara gelen dizi,film ve programların reyting sonuçları yarışı devam etti. Her hafta Cumartesi günü izleyenlerini ekran başına kilitleyen yapımlar arasında Atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim ile TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Gönül Dağı da yer alıyordu. Medya gündeminin yakın takipçileri bu noktada reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama araştırmalarına başladı. İşte 23 Ekim dünün reyting sonuçları sıralaması ve tüm detaylar...

Reyting sonuçları sıralaması bugün de araştırma konusu haline geldi. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen yapımlar bu sıralamada iyi bir konum elde edebilmek üzere kıyasıya rekabet ediyor. Öte yandan bilindiği üzere her gün bir önceki güne ilişkin sonuçlar belli oluyor. Bu noktada ise sabah saatleriyle beraber "Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama...

TV’de bugün hangi diziler var? 23 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ile ATV, TRT1, Star TV televizyon yayın akışı

Henüz geçtiğimiz güne ait sıralama belli olmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

Dün TV'de ne vardı?

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 İyi Aile Çocuğu
16:30 Düğüm Salonu
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kana Kan

ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Kalp Yarası
13:30 Dünya: Yeni Bir Başlangıç
15:40 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Cehennem


KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Yargı

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
12:45 Ada Masalı
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Öldür Beni Sevgilim

FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Evlilik Hakkında Her Şey
13:45 Yasak Elma
16:00 Kanunsuz Topraklar
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 El Kızı
02:00 Yalancılar ve Mumları

TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:45 Muhteşem Kraliçe
07:05 Yeşil Deniz
09:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
13:45 Bizim Köyün Kızları Özel Bölüm
15:50 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Hayalimdeki Değişim
10:30 Süper 1 Takım
10:45 MasterChef Türkiye
15:15 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Paylaş Benimle

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Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama: 23 Ekim 2021 Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
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