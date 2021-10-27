YDS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS ile 2021 YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl nereden yapılır?

Son dakika haberleri... YDS/2 sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 10 Ekim tarihinde düzenlenen sınava katılım gösteren binlerce aday, ÖSYM'nin açıklamasını bekliyordu. ÖSYM, daha önce duyurduğu 2 Kasım tarihinden önce sonuçların erişime açıldığını bildirdi.
ÖSYM'nin açıklamasında, YDS sonuçlarının açıklandığı ve sorgulama ekranının aktif olduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından YDS sonuçları sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
İşte, ÖSYM'nin açıklaması ve YDS/2 sonuç sorgulama ekranı;
ÖSYM'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
10 Ekim 2021 tarihinde uygulanan 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2021-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
ÖSYM, YDS sonuçlarının açıklanacağını tarihi daha önce 2 Kasım 2021 olarak duyurmuştu. Böylelikle, YDS/2 sonuçları, beklenen tarihden daha önce açıklanmış oldu.