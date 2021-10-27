Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YDS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS ile 2021 YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 27.10.2021 14:44 Son Güncelleme: 27.10.2021 14:44

YDS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS ile 2021 YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl nereden yapılır?

YDS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS ile 2021 YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl nereden yapılır?

Merakla beklenen YDS/2 sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Böylelikle, adayların günlerdir yanıtını aradığı YDS sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt buldu. ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na ilişkin değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildirirken sonuç sorgulama ekranının erişime açıldığını duyurdu. Peki, 2021 YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, YDS/2 sonuç sorgulama ekranı ve ÖSYM'nin açıklaması

Son dakika haberleri... YDS/2 sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 10 Ekim tarihinde düzenlenen sınava katılım gösteren binlerce aday, ÖSYM'nin açıklamasını bekliyordu. ÖSYM, daha önce duyurduğu 2 Kasım tarihinden önce sonuçların erişime açıldığını bildirdi.

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM'nin açıklamasında, YDS sonuçlarının açıklandığı ve sorgulama ekranının aktif olduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından YDS sonuçları sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

İşte, ÖSYM'nin açıklaması ve YDS/2 sonuç sorgulama ekranı;

YDS/2 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

10 Ekim 2021 tarihinde uygulanan 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2021-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

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2 KASIM TARİHİNDE AÇIKLANACAKTI

ÖSYM, YDS sonuçlarının açıklanacağını tarihi daha önce 2 Kasım 2021 olarak duyurmuştu. Böylelikle, YDS/2 sonuçları, beklenen tarihden daha önce açıklanmış oldu.

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YDS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS ile 2021 YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl nereden yapılır?
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