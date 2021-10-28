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Giriş Tarihi: 28.10.2021 07:27 Son Güncelleme: 28.10.2021 07:38

Felipe Melo'dan Galatasaray açıklaması! Teklif aldı mı?

Felipe Melo’dan Galatasaray açıklaması! Teklif aldı mı?

Galatasaray haberleri... Galatasaray'da 4 yıl forma giyen ve taraftarın sevgilisi olan Felipe Melo'nun takıma geri döneceği iddia edilmişti. Brezilyalı oyuncu uzun süren suskunluğunu bozdu ve transfer açıklaması yaptı.

Galatasaray'ın Ocak ayında kadrosuna katacağı iddia edilen Felipe Melo, ASpor'a transfer söylentileriyle ilgili konuştu.

38 yaşındaki Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada Galatasaray'dan henüz teklif almadığını belirterek, "Şu ana kadar Galatasaray'dan benimle iletişime geçen kimse olmadı. Son dönemde herhangi bir teklif almadım" sözlerini kullandı.

FATİH TERİM 'BİR UÇAKLA BURADA OLUR' DEMİŞTİ
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kadrosunda görmek istediğini sık sık ifade ettiği Melo hakkında "Her zaman iletişimdeyiz, Alo, Melo gel de diyebiliriz bir uçakla burada olur" sözlerini kullanmıştı.

Felipe Melo Galatasaray'da 2011-2015 yılları arasında oynamış ve 3 Süper Lig, 3 Süper Kupa ve 2 Türkiye kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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Felipe Melo'dan Galatasaray açıklaması! Teklif aldı mı?
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