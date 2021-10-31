Canlı altın fiyatları... Bir süredir yatırımcıların gözü kulağı altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşıyor. Ekim ayının sonlarına doğru sert bir yükselişe geçen altın fiyatı, bugün sürpriz bir hareketlilik yaşıyor. ONS, düşüş yaşarken gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatı başta olmak üzere altın fiyatı da bundan etkilendi. Durum böyle olunca, altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

Yatırımcılar, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi konusuyla ilgili bilgi edinmeye çalışırken Kapalıçarşı ve serbest piyasadan güncel altın fiyatları alış - satış rakamlarını da öğrenmeye çalışıyor.

İşte, A Para Altın Fiyatları sayfası ile canlı altın fiyatları takip ekranı;