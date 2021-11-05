Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuruları nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 5.11.2021 17:07 Son Güncelleme: 5.11.2021 17:08

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuruları nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı ne zaman bitecek?

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuruları nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuruları alınıyor. Hakimlik ve savcılık için başvuru yapmak isteyen adaylar Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvurusu başladı mı, ne zaman, şartları nelerdir gibi sorulara yanıt arıyor. Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvurusu, Kasım ayı içerisinde yapılacak. Peki Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuruları nasıl yapılır, ne zaman bitecek? İşte konuya dair detaylar…

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuruları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Kamu kurumunda istihdam sağlamak isteyen hakim ve savcı adayları arasından 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alımı için yapılacak. Bu noktada Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Peki Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuruları nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

ADALET BAKANLIĞI HAKİM VE SAVCI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adaylar başvurularını, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

HAKİM SAVCI ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı), 2021-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı-Avukat), 2021-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-İdari Yargı), 25 - 26 Aralık 2021 tarihlerinde 4 oturumda uygulanacaktır.


KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

Sınava başvurular, 02 - 10 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-Adalet Bakanlığı Sınavları (AdliYargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA | EYT hesaplama tablosu: Emeklilik için örneklere bak hesabını yap
SON DAKİKA! Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya'dan Süper Lig tarihine geçen hata! Maçı 4 dakika erken bitirdi, sonrasında...
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür skandalına tepkiler çığ gibi! AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
Son dakika haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 50 yaş formülü! EYT'de hangi modeller masada?
SON DAKİKA: Emekliye en az 1736 TL! En düşük ve en yüksek Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika: Teklif kapıda! Fatih Terim'in prensi Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz...
Yerli otomobil için yeni uygulamalar geliyor! Zorunlu olacak: TOGG için tarih verildi!
KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2021-2022 KYK burs başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek? İşte tüm bilgiler
Türkkan’ın küfür ettiği şehit yakınından açıklama: Suç duyurusunda bulundum
EYT son dakika haberleri: 5 Kasım 2021 EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT nedir, kimleri kapsıyor? İşte tüm bilgiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuruları nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı ne zaman bitecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA