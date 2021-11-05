Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuruları nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı ne zaman bitecek?

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuruları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Kamu kurumunda istihdam sağlamak isteyen hakim ve savcı adayları arasından 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alımı için yapılacak. Bu noktada Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Peki Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuruları nasıl yapılır, ne zaman bitecek?