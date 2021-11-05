MEB açıkladı: Öğretmen seminerleri online (uzaktan) mı, yüz yüze mi olacak?

MEB ara tatil sürecinde öğretmenlere verilecek mesleki eğitimlere ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Öğretmenlerin 15-19 Kasım tarihleri aralığında idari izinli sayılacağını bildiren Bakan Özer detayları paylaştı ve "Ara tatil öğretmen seminerleri online (uzaktan) mı, yüz yüze mi olacak?" sorularını da yanıtlamış oldu. İşte MEB öğretmen seminer takvimi ile konuya ilişkin tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'daki programları kapsamında Valiliği ziyaret etti. Bakan Özer, burada açıklamalarda bulundu.
"TÜM DERSLİKLERİ KAPALI OLAN TEK BİR OKUL YOK"
Devasa bir eğitim sistemine sahip olduklarını belirten Özer, şöyle konuştu:
"18 milyon öğrencinin olduğu, 1,2 milyon öğretmenin olduğu ve eğitim sisteminde 71 bin 320 okulun aktif olarak eğitim öğretim sistemine devam ettiği bir sistem. Bugün itibarıyla 850 bin dersliğimizin içerisinde 2 bin 276 dersliğimiz yüz yüze eğitime ara vermiştir. Dolayısıyla yüz yüze eğitime ara veren derslik sayımız yüzde 1'in çok çok altındadır. Bugün itibarıyla tüm derslikleri kapalı olan tek bir okulumuz bulunmamaktadır."
ÖĞRETMENLERE "ARA TATİL" MÜJDESİ: İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR
Bakan Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 15-19 Kasım tarihlerinde 1 haftalık ara tatil olacağını hatırlattı.
Bakan Özer konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri var. 15-19 Kasım arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Dolayısıyla öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli olarak sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim. Öğretmenlerimiz de bu süreç içerisinde çok büyük fedakarlık gösterdiler, onlar da bir hafta dinlenmiş olacaklar."