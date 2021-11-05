MEB açıkladı: Öğretmen seminerleri online (uzaktan) mı, yüz yüze mi olacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'daki programları kapsamında Valiliği ziyaret etti. Bakan Özer, burada açıklamalarda bulundu.

"TÜM DERSLİKLERİ KAPALI OLAN TEK BİR OKUL YOK"

Devasa bir eğitim sistemine sahip olduklarını belirten Özer, şöyle konuştu:

"18 milyon öğrencinin olduğu, 1,2 milyon öğretmenin olduğu ve eğitim sisteminde 71 bin 320 okulun aktif olarak eğitim öğretim sistemine devam ettiği bir sistem. Bugün itibarıyla 850 bin dersliğimizin içerisinde 2 bin 276 dersliğimiz yüz yüze eğitime ara vermiştir. Dolayısıyla yüz yüze eğitime ara veren derslik sayımız yüzde 1'in çok çok altındadır. Bugün itibarıyla tüm derslikleri kapalı olan tek bir okulumuz bulunmamaktadır."