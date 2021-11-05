Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MEB açıkladı: Öğretmen seminerleri online (uzaktan) mı, yüz yüze mi olacak?
Giriş Tarihi: 5.11.2021 13:09 Son Güncelleme: 5.11.2021 13:09

MEB açıkladı: Öğretmen seminerleri online (uzaktan) mı, yüz yüze mi olacak?

MEB açıkladı: Öğretmen seminerleri online uzaktan mı, yüz yüze mi olacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den ara tatil seminerleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Özer, Kasım ayındaki ilk ara tatil sürecinde mesleki eğitim amacıyla verilecek olan eğitimlerin 15-19 Kasım tarihlerinde gerçekleşeceğini bildirdi. Bu noktada ise “Ara tatil öğretmen seminerleri online (uzaktan) mı, yüz yüze mi olacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sene bilindiği üzere bu eğitimler uzaktan gerçekleşmişti. Peki, Bu yıl Ara tatil öğretmen seminerleri online (uzaktan) mı, yüz yüze mi olacak? İşte detaylar...

MEB ara tatil sürecinde öğretmenlere verilecek mesleki eğitimlere ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Öğretmenlerin 15-19 Kasım tarihleri aralığında idari izinli sayılacağını bildiren Bakan Özer detayları paylaştı ve "Ara tatil öğretmen seminerleri online (uzaktan) mı, yüz yüze mi olacak?" sorularını da yanıtlamış oldu. İşte MEB öğretmen seminer takvimi ile konuya ilişkin tüm detaylar...

MEB personel alımı başvuru ekranı! 2021 MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'daki programları kapsamında Valiliği ziyaret etti. Bakan Özer, burada açıklamalarda bulundu.

"TÜM DERSLİKLERİ KAPALI OLAN TEK BİR OKUL YOK"

Devasa bir eğitim sistemine sahip olduklarını belirten Özer, şöyle konuştu:

"18 milyon öğrencinin olduğu, 1,2 milyon öğretmenin olduğu ve eğitim sisteminde 71 bin 320 okulun aktif olarak eğitim öğretim sistemine devam ettiği bir sistem. Bugün itibarıyla 850 bin dersliğimizin içerisinde 2 bin 276 dersliğimiz yüz yüze eğitime ara vermiştir. Dolayısıyla yüz yüze eğitime ara veren derslik sayımız yüzde 1'in çok çok altındadır. Bugün itibarıyla tüm derslikleri kapalı olan tek bir okulumuz bulunmamaktadır."

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! MEB bugün erişime açtı

ÖĞRETMENLERE "ARA TATİL" MÜJDESİ: İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR

Bakan Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 15-19 Kasım tarihlerinde 1 haftalık ara tatil olacağını hatırlattı.

Bakan Özer konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri var. 15-19 Kasım arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Dolayısıyla öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli olarak sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim. Öğretmenlerimiz de bu süreç içerisinde çok büyük fedakarlık gösterdiler, onlar da bir hafta dinlenmiş olacaklar."

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA | EYT hesaplama tablosu: Emeklilik için örneklere bak hesabını yap
SON DAKİKA! Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya'dan Süper Lig tarihine geçen hata! Maçı 4 dakika erken bitirdi, sonrasında...
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür skandalına tepkiler çığ gibi! AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
SON DAKİKA: Emekliye en az 1736 TL! En düşük ve en yüksek Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 50 yaş formülü! EYT'de hangi modeller masada?
Son dakika: Teklif kapıda! Fatih Terim'in prensi Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz...
Yerli otomobil için yeni uygulamalar geliyor! Zorunlu olacak: TOGG için tarih verildi!
Türkkan’ın küfür ettiği şehit yakınından açıklama: Suç duyurusunda bulundum
KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2021-2022 KYK burs başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek? İşte tüm bilgiler
EYT son dakika haberleri: 5 Kasım 2021 EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT nedir, kimleri kapsıyor? İşte tüm bilgiler
ARKADAŞINA GÖNDER
MEB açıkladı: Öğretmen seminerleri online (uzaktan) mı, yüz yüze mi olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA