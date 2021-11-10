Son dakika: Newcastle United devre arasında yıldızları getiriyor! Bayern Munih, Real Madrid ve Manchester United...

Son dakika haberi... Avrupa futbolunda son dönemin en çok konuşulan takımlarından birisi olan Newcastle United, 300 milyon sterline satıldıktan sonra gündemden hiç düşmüyor. Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle, yeni teknik direktörünü ise geçtiğimiz günlerde seçti.