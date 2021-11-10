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Giriş Tarihi: 10.11.2021 21:47 Son Güncelleme: 10.11.2021 21:47

Son dakika: Newcastle United devre arasında yıldızları getiriyor! Bayern Munih, Real Madrid ve Manchester United...

Son dakika: Newcastle United devre arasında yıldızları getiriyor! Bayern Munih, Real Madrid ve Manchester United...

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden birisi olan Newcastle United, Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından yaklaşık 300 milyon sterline satın alınmıştı. Gerçekleşen satın alımın ardından dünyanın en zengin kulüpleri arasına girer İngiliz ekibi, devre arasında transfer harekatına başlıyor. İşte Newcastle United'ın devre arasında kadrosuna katmayı planladığı 5 futbolcu...

Son dakika haberi... Avrupa futbolunda son dönemin en çok konuşulan takımlarından birisi olan Newcastle United, 300 milyon sterline satıldıktan sonra gündemden hiç düşmüyor. Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle, yeni teknik direktörünü ise geçtiğimiz günlerde seçti.

Satın alımın gerçekleşmesinin ardından Premier Lig'in köklü ekibinin başına hangi ismin geçeceği çokça merak edilirken yönetimin kararı futbolseverleri şaşırtmıştı.

Daha önceleri Avrupa'da isim yapmış birçok teknik adamla görüştüğü söylenen Newcastle United, teknik direktörlük kariyerinde sadece Bournemouth ve Burnley bulunan Eddie Howe'u takımın başına getirdi.

Öte yandan dünyanın en zengin kulüpleri listesinde ilk sıralara yerleşen Newcastle'ın çılgın bir transfer bütçesi olduğu ancak bu bütçenin sadece 50 milyon sterlin kadarını devre arasında kullanacağı söylenmişti.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Newcastle United'ın beklenen dünya yıldızlarını devre arasında kadrosuna katma olasılığı düşük görüldü.

Mirror'un yeni haberine göre ise Newcastle United'ın çılgın transfer listesi ortaya çıktı. Premier Lig ekibinin listesindeki 5 isim dikkat çekti.

İşte Newcastle United'ın transfer etmek istediği 5 yıldız oyuncu...

TYRONE MINGS

Aston Villa'da forma giyen 28 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusu, Newcastle'ın ocak ayında yapmayı hedeflediği transferler arasında yer alıyor.

JESSE LINGARD

Manchester United altyapısında yetişen 28 yaşındaki Jesse Lingard, orta saha ve kanatlarda forma giyiyor. Yeni teknik direktör Eddie Howe, Lingard'ın transferini istedi.

DONNY VAN DE BEEK

Manchester United'da forma giyen bir diğer oyuncu Van de Beek'in transferini de isteyen Newcastle, devre arasında kadrosuna katmayı planlıyor. 24 yaşındaki Hollandalı'nın ManU'dan ayrılması bekleniyor.

NIKLAS SÜLE

Bayern Munih'in deneyimli stoperi Niklas Süle, Newcastle United'ın bir diğer transfer hedefi. 26 yaşındaki Alman, 35 milyon avroluk bonservis bedeliyle son yılların en çok dikkat çeken savunmacılarından.

TONI KROOS

Avrupa futbolunun en iyi orta saha oyuncularından birisi olan Toni Kroos, uzun yıllardır Real Madrid forması giyiyor. İspanyol medyasında da ayrılık söylentileri olan Kroos'a, Newcastle talip.

SPORTİF DİREKTÖR: MICHAEL EDWARDS

Uzun yıllar Liverpool'un sportif direktörlüğünü yürüten Michael Edwards'ın İngiliz devinde birçok transfere öncülük yaptığı biliniyor. Yakın zamanda kulüpten ayrılan Edwards'ın yeni macerasının Newcastle olması bekleniyor.

Premier Lig'de ilk 11 haftayı oldukça kötü geçiren Newcastle United, 5 puanla 19. sırada yer alıyor. Adı geçen futbolcuların Newcastle'a transfer olmayı isteyip istemeyeceği tartışma konusu.

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