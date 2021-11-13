"TERİM DEMEK GALATASARAY DEMEK"

- Şöyle bir düşünce var; 'Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş zirvenin uzağındalar, yani üç takım da başarısız ama sadece Fenerbahçe ve Pereira eleştiriliyor' diye... Fatih Terim ve Sergen Yalçın başarılı mı sizce? Yoksa gündemdeki takım Fenerbahçe olduğu için mi bu kadar çok eleştiri var?