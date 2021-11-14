Son depremler: 14 Kasım 2021 Deprem mi, oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi kamuoyuna güncel olarak aktarılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile güncel son depremler listesi yayınlandı. Listeye göre; 14 Kasım bugün ülke genelinde pek çok noktada küçük şiddetlerde sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. Peki 14 Kasım 2021 Deprem mi, oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi