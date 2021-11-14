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Giriş Tarihi: 14.11.2021 08:34

Son depremler: 14 Kasım 2021 Deprem mi, oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler: 14 Kasım 2021 Deprem mi, oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler listesi milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yurtta yaşanan depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel olarak duyuruluyor. Türkiye deprem kuşağında yer alması nedeniyle gerek yurt içi gerekse yurtdışında bulunan kara ve denizlerde büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremler meydana geliyor. Peki son depremler listesi ile 14 Kasım 2021 Deprem mi, oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi ve tüm bilgiler…

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi kamuoyuna güncel olarak aktarılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile güncel son depremler listesi yayınlandı. Listeye göre; 14 Kasım bugün ülke genelinde pek çok noktada küçük şiddetlerde sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. Peki 14 Kasım 2021 Deprem mi, oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ 14 KASIM 2021 PAZAR

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

..........TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.14 06:36:10  38.3637   38.7715        5.0      -.-  2.5  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            REVIZE01   (2021.11.14 06:36:10)
2021.11.14 05:16:33  35.4852   28.7872       19.4      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.14 04:50:13  37.0060   28.3840       23.7      -.-  1.7  -.-   SIRINKOY-ULA (MUGLA)                              İlksel
2021.11.14 03:53:08  40.2485   28.9187        6.5      -.-  1.9  -.-   DOGANKOY-NILUFER (BURSA)                          İlksel
2021.11.14 03:48:12  37.3432   35.0208        5.3      -.-  1.3  -.-   GILDIRLI-KARAISALI (ADANA)                        İlksel
2021.11.14 03:45:27  37.3645   35.0765       11.2      -.-  1.2  -.-   CEVLIK-KARAISALI (ADANA)                          İlksel
2021.11.14 03:18:32  37.0247   28.0930       12.2      -.-  2.2  -.-   KULTAK-MILAS (MUGLA)                              İlksel
2021.11.14 02:56:33  37.0015   31.8395        8.2      -.-  1.8  -.-   CANAKPINAR-AKSEKI (ANTALYA)                       İlksel
2021.11.14 02:04:54  36.4975   27.1353        7.9      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.14 01:24:31  39.8822   41.7855        8.6      -.-  2.1  -.-   UZUNARK-PASINLER (ERZURUM)                        İlksel
2021.11.14 01:07:09  38.9315   26.0897        8.1      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.11.14 00:18:58  37.4998   35.3620       17.0      -.-  0.9  -.-   EBRISIM-ALADAG (ADANA)                            İlksel
2021.11.14 00:04:29  38.4385   38.8410        2.7      -.-  2.4  -.-   GULENKOY-KALE (MALATYA)                           İlksel
2021.11.13 22:09:17  35.1242   25.2727        5.4      -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.13 21:47:22  40.2487   24.0698        2.1      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2021.11.13 21:12:58  40.3020   24.1067        8.6      -.-  3.2  3.1   YUNANISTAN                                        İlksel

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Son depremler: 14 Kasım 2021 Deprem mi, oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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