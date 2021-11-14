Son depremler: 14 Kasım 2021 Deprem mi, oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi kamuoyuna güncel olarak aktarılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile güncel son depremler listesi yayınlandı. Listeye göre; 14 Kasım bugün ülke genelinde pek çok noktada küçük şiddetlerde sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. Peki 14 Kasım 2021 Deprem mi, oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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..........TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.11.14 06:36:10 38.3637 38.7715 5.0 -.- 2.5 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) REVIZE01 (2021.11.14 06:36:10) 2021.11.14 05:16:33 35.4852 28.7872 19.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2021.11.14 04:50:13 37.0060 28.3840 23.7 -.- 1.7 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel 2021.11.14 03:53:08 40.2485 28.9187 6.5 -.- 1.9 -.- DOGANKOY-NILUFER (BURSA) İlksel 2021.11.14 03:48:12 37.3432 35.0208 5.3 -.- 1.3 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel 2021.11.14 03:45:27 37.3645 35.0765 11.2 -.- 1.2 -.- CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel 2021.11.14 03:18:32 37.0247 28.0930 12.2 -.- 2.2 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel 2021.11.14 02:56:33 37.0015 31.8395 8.2 -.- 1.8 -.- CANAKPINAR-AKSEKI (ANTALYA) İlksel 2021.11.14 02:04:54 36.4975 27.1353 7.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.14 01:24:31 39.8822 41.7855 8.6 -.- 2.1 -.- UZUNARK-PASINLER (ERZURUM) İlksel 2021.11.14 01:07:09 38.9315 26.0897 8.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.14 00:18:58 37.4998 35.3620 17.0 -.- 0.9 -.- EBRISIM-ALADAG (ADANA) İlksel 2021.11.14 00:04:29 38.4385 38.8410 2.7 -.- 2.4 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel 2021.11.13 22:09:17 35.1242 25.2727 5.4 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.13 21:47:22 40.2487 24.0698 2.1 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel 2021.11.13 21:12:58 40.3020 24.1067 8.6 -.- 3.2 3.1 YUNANISTAN İlksel