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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Haydi Türkiyem tarih yazalım

Haydi Türkiyem tarih yazalım

Karadağ’ı devirirsek play-off’un yolunu açıyoruz... Üstüne bir de Norveç, Hollanda’yı yenerse ve averajda üstün kalırsak hayaller gerçekleşir, lider olup finallere direkt gideriz

BİZİM ÇOCUKLAR KAZANSIN, TÜM TÜRKİYE BAYRAKLARLA DONANSIN
A Milli Takım, Dünya Kupası elemeleri serüveninde gruplardaki son sınavına geldi… G Grubu'nda Türkiye, Hollanda ve Norveç ilk iki sıra için yarışırken, son maçlar öncesinde üç takımın da ilk iki için şansı var. Ay-Yıldızlılarımız TSİ 22.45'te Karadağ'ın başkenti Podgorica'da kazanıp ardından da diğer maçtan gelecek sonuca odaklanacak. Cebelitarık karşısında alınan 6-0'lık galibiyet ve Norveç'in evinde Letonya'ya (0-0), Hollanda'nın da Karadağ'a (2-2) takılması ile birlikte grupta kartlar yeniden dağıtılırken artık tüm ipler bizim elimizde. Stefan Kuntz yönetiminde Norveç ile 1-1 berabere kalan ardından da Letonya (2-1) ve Cebelitarık'ı (6-0) yenen Bizim Çocuklar, tüm Türkiye'ye bir kez daha bayram yaşatmak için sahada olacak.

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Haydi Türkiyem tarih yazalım
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