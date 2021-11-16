Haydi Türkiyem tarih yazalım

Karadağ’ı devirirsek play-off’un yolunu açıyoruz... Üstüne bir de Norveç, Hollanda’yı yenerse ve averajda üstün kalırsak hayaller gerçekleşir, lider olup finallere direkt gideriz
BİZİM ÇOCUKLAR KAZANSIN, TÜM TÜRKİYE BAYRAKLARLA DONANSIN A Milli Takım, Dünya Kupası elemeleri serüveninde gruplardaki son sınavına geldi… G Grubu'nda Türkiye, Hollanda ve Norveç ilk iki sıra için yarışırken, son maçlar öncesinde üç takımın da ilk iki için şansı var. Ay-Yıldızlılarımız TSİ 22.45'te Karadağ'ın başkenti Podgorica'da kazanıp ardından da diğer maçtan gelecek sonuca odaklanacak. Cebelitarık karşısında alınan 6-0'lık galibiyet ve Norveç'in evinde Letonya'ya (0-0), Hollanda'nın da Karadağ'a (2-2) takılması ile birlikte grupta kartlar yeniden dağıtılırken artık tüm ipler bizim elimizde. Stefan Kuntz yönetiminde Norveç ile 1-1 berabere kalan ardından da Letonya (2-1) ve Cebelitarık'ı(6-0) yenen Bizim Çocuklar, tüm Türkiye'ye bir kez daha bayram yaşatmak için sahada olacak.