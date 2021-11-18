Aslantepe’de özel hazırlık

52 bin 280'lik rekor bilet satışıyla pazar akşamı Aslantepe'yi 2 yıl aradan sonra hınca hınç dolduracak olan Galatasaraylı futbolseverler, Fenerbahçe derbisi için sıkı çalışıyor. Taraftar gruplarının, ezelirakibin ağırlanacağı bu karşılaşmaiçin tribünde özelkoreografiler hazırladığı vemaç öncesi ortaya çıkmamasıiçin de bu çalışmaların büyükbir gizlilik içinde yürütüldüğüöğrenildi. 90 dakika sonrası için de planlar yapan sarı-kırmızılılar, derbinin kazanılması halinde stadyumdan hemen ayrılmayıp açılacak pankartlarla futbolculara sürprizler yapacak.