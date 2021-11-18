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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Aslantepe’de özel hazırlık

Aslantepe’de özel hazırlık
52 bin 280'lik rekor bilet satışıyla pazar akşamı Aslantepe'yi 2 yıl aradan sonra hınca hınç dolduracak olan Galatasaraylı futbolseverler, Fenerbahçe derbisi için sıkı çalışıyor. Taraftar gruplarının, ezeli rakibin ağırlanacağı bu karşılaşma için tribünde özel koreografiler hazırladığı ve maç öncesi ortaya çıkmaması için de bu çalışmaların büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğü öğrenildi. 90 dakika sonrası için de planlar yapan sarı-kırmızılılar, derbinin kazanılması halinde stadyumdan hemen ayrılmayıp açılacak pankartlarla futbolculara sürprizler yapacak.

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Aslantepe’de özel hazırlık
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