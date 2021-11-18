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Giriş Tarihi: 18.11.2021 19:20 Son Güncelleme: 18.11.2021 19:24

Hollandalı Quincy Promes, adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak! Kuzenini bıçakladı iddiası...

AA
Hollandalı Quincy Promes, adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak! Kuzenini bıçakladı iddiası...

Spartak Moskova'da forma giyen 29 yaşındaki Quincy Promes, geçtiğimiz yılın temmuz ayında bir aile partisinde kuzenini bıçakladığı şüphesiyle yargılanacak. Hollandalı futbolcunun davasının ne zaman görüleceği henüz bilinmiyor.

Ülkenin kamu yayın kuruluşu NOS'un haberinde, Promes'in adam öldürmeye teşebbüs ve ağır saldırı suçlarından yargılanacağı bildirildi. Savcılığın, Spartak Moskova'da forma giyen 29 yaşındaki Promes hakkında, geçen yılın temmuz ayında düzenlenen bir aile partisinde kuzenini dizinden bıçakladığından şüphelenildiği gerekçesiyle kovuşturma başlattığı belirtildi.

Davanın ne zaman görüleceğinin henüz bilinmediği ifade edildi.

Hollanda Savcılığı tarafından yapılan ve isim verilmeyen yazılı açıklamada ise 29 yaşındaki bir kişinin bir aile ferdini bıçakladığından şüphelenildiği gerekçesiyle adam öldürmeye teşebbüsten ve ağır saldırı suçlarından yargılanacağı kaydedildi.

Promes, Aralık 2020'de Ajax takımının oyuncusuyken konuyla ilgili birkaç gün hapiste kalmış ve hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı.

Hollanda Milli Takımı formasıyla 50 maça çıkan Promes, 7 gol attı.

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Hollandalı Quincy Promes, adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak! Kuzenini bıçakladı iddiası...
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