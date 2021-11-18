Hollandalı Quincy Promes, adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak! Kuzenini bıçakladı iddiası...

Hollanda Savcılığı tarafından yapılan ve isim verilmeyen yazılı açıklamada ise 29 yaşındaki bir kişinin bir aile ferdini bıçakladığından şüphelenildiği gerekçesiyle adam öldürmeye teşebbüsten ve ağır saldırı suçlarından yargılanacağı kaydedildi.