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Giriş Tarihi: 19.11.2021 21:30

Husuf namazı nedir, nasıl kılınır? Husuf namazı kılınışı

Husuf namazı nedir, nasıl kılınır? Husuf namazı kılınışı

Yılın son tutulması bu gece gerçekleşecek olup namaz kılmak isteyenler husuf namazı kılınışı araştırması yapıyor. Ay tutulması olduğu zaman husuf namazı kılınması gerektiği biliniyor. Husuf namazı ay tutulmasının ardından kılınması gereken nafile namazının ismidir. Bu namazı evde tek başınıza da kılabilirsiniz. Ay tutulmasının ardından 2 ya da 4 rekat bir nafile namazı kılmak gerekmektedir. Peki Husuf namazı nedir, nasıl kılınır? Husuf namazı kılınışı ve tüm detayları…

Müminler yılın son tutulmasında husuf namazı kılınışı ile ilgili bilgileri araştırıyor. Ay ve Güneş tutulmasında farklı namaz kılınıyor. Yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilen tutulmada husuf namazı kılınıyor. Tutulmayla ilgili olarak namaz kılmak isteyenler Husuf namazı nedir, nasıl kılınır sorusuna yanıt arıyor. Peki Husuf namazı nedir, nasıl kılınır? Husuf namazı kılınışı

HUSUF NAMAZI NASIL KILINIR?

Ay tutulduğu zaman kılınan husûf namazının sünnet olup olmadığı ya da cemaatle kılınıp kılınmayacağı konusunda fakihler arasında farklı görüşler vardır. Aralarında İmam Şâfiî, Ahmed b. Hanbel ve Dâvûd ez-Zâhirî'nin de bulunduğu bazı âlimler küsûf namazıyla ilgili olarak rivayet edilen hadisteki, "Siz bunları tutulmuş görürseniz hemen tekbir getirin. Allah'a dua edin, namaz kılın ve sadaka verin" ibaresini delil kabul ederek husûf namazıyla ilgili hükümlerin küsûf namazının hükümleriyle aynı olduğu görüşündedir.

Ebû Hanîfe ve İmam Mâlik ise ay tutulması güneş tutulmasından daha fazla meydana geldiği halde Hz. Peygamber'in bu sebeple namaz kılmadığını ifade ederek husûf namazının sünnet olmadığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte ay tutulması sırasında tek başına iki ya da dört rek'at namaz kılınması müstehaptır. İmam Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'e göre ise husûf namazı da küsûf namazı gibi sünnettir ve cemaatle kılınabilir. Ayrıca Şâfiî ve Mâlikîler'e göre husûf namazında kıraat açıktan yapılır.

HUSUF NAMAZI NEDİR?

Ay tutulmasından sonra kılınan namazdır. Güneş tutulduğu zaman ise, ezansız ve kametsiz olarak, en az iki rek'at olmak üzere toplu olarak namaz kılınır. İmam her rek'atta normal namazlara göre daha uzun ve açıktan kıraatte bulunur. Namazdan sonra imam kıbleye karşı ayakta veya cemaate dönük şekilde oturarak dua eder. Cemaatle kılınmadığı durumlarda bu namaz tek başına da kılınabilir. Küsuf namazının sünnet olduğu ve cemaatle kılınmasının daha faziletli sayıldığı konusunda müctehidler arasında görüş birliği bulunmakla birlikte, hüsûf namazının sünnet olup olmadığı ve cemaatle kılınıp kılınmayacağı tartışmalıdır.

HUSUF NAMAZI KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Husuf namazı kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeri

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

İKİNCİ REKAT

Ayağa kalkarak kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

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Husuf namazı nedir, nasıl kılınır? Husuf namazı kılınışı
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