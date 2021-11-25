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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Bu gece bizim olsun

Bu gece bizim olsun
Aslan çıkış bileti peşinde
GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında bugün Fransız ekibi Olimpik Marsilya ile karşılaşacak. Nef Stadı'ndaki maç 20.45'te başlayacak. Grupta 4 karşılaşmada ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 8 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. Tüm maçlarda berabere kalan Fransız takımı ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Aslan, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 sona ermişti.

Kanarya avantaj arıyor
DERBİDE aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda bugün Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki karşılaşma, 23.00'te başlayacak. Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan maçta Olympiakos'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, rakibinden rövanşı almaya çalışacak. Kanarya, Yunanistan'da galip gelmesi halinde puanını 8'e çıkaracak ve son hafta öncesinde avantaj elde edecek.

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