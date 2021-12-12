Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Malatya'da heyecan fırtınası! 8 gollü maçta kazanan Alanyaspor
Giriş Tarihi: 12.12.2021 18:14 Son Güncelleme: 12.12.2021 18:35

Malatya'da heyecan fırtınası! 8 gollü maçta kazanan Alanyaspor

Malatya’da heyecan fırtınası! 8 gollü maçta kazanan Alanyaspor

Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 6-2 mağlup etti. Akdeniz ekibine deplasmanda 3 puanı getiren golleri Famara Diedhiou (2), Davison, Emre Akbaba, Joao Novais ve Khouma Babacar kaydetti.

Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip Alanyaspor 6-2 kazandı. Akdeniz ekibine deplasmanda 3 puanı getiren golleri 14'de penaltıdan ve 56'da Famara Diedhiou, 23'te Davison, 33'te Emre Akbaba, 52'de Joao Novais ve 90'da Khouma Babacar kaydetti.

Yani Malatyaspor'un gollerini ise 4'de Rayane Aabid ve 17'de Benjamin Tetteh attı. Ev sahibi ekipte Oussama Haddadi 65'te ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla 2 maç sonra kazanan Alanyaspor 27 puana yükseldi. Ligde 6 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 14 puanda kaldı.

Girişimciye özel banka şubesi
Girişimciye özel banka şubesi

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan kullanılan korner atışında Mounir topu ceza sahası dışında bulunan Aabid ile buluşturdu. Bu oyuncunun savunmayı çalımlayarak yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından ağlarla buluştu: 1-0.

11. dakikada Fatih Aksoy'un ceza sahasına gönderdiği ara pasla buluşan Efecan Karaca, Haddadi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 14. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Penaltı noktasında topun başına geçen Diedhiou, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in sağından filelere gönderdi: 1-1.

GOL! 17. dakikada Karim Hafez'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, topu kaleci Serkan Kırıntılı tokatladı. Arka direkte bulunan Tetteh, önünde kalan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

GOL! 23. dakikada konuk ekip tekrar eşitliği sağladı. Kaleci Ertaç Özbir'in kısa pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Wallace, meşin yuvarlağı Davidson'a kaptırdı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta, top filelere gitti: 2-2.

GOL! 33. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un ceza sahasına gönderdiği ortada, iyi yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-3.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

GOL! 52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Efecan Karaca'nın ceza sahası içerisine gönderdiği ara pasla buluşan Novais, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-4

GOL! 56. dakikada konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Novais'in orta sahadan verdiği ara pasla buluşan Diedhiou'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 2-5

GOL! 90. dakikada konuk ekip farkı 4'e çıkardı. Candeias'ın sol kanattan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Babacar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-6

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
İmamoğlu ve sözcüsüne bir tokat daha
SON DAKİKA | İstanbul’da ‘Gizli stokçuluk’ gözler önüne serildi! Zincir market çalışanları tek tek itiraf etti
Başkan Erdoğan uyarmıştı! Stokçuların yeni oyunu deşifre oldu
Son dakika...Antalyaspor mağlubiyeti sonrası flaş sözler! "Sihirbazını kaybetmiş Trabzon..."
Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması
Sena Altan'nın ağabeyinden duygulandıran paylaşım
Nitelikli salaklık
Son dakika: Sincar'a hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika | Mardin'deki suikast girişimine 3 tutuklama
Girişimciye özel banka şubesi
Girişimciye özel banka şubesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'da heyecan fırtınası! 8 gollü maçta kazanan Alanyaspor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA