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Giriş Tarihi: 18.12.2021 15:17 Son Güncelleme: 18.12.2021 15:39

Kadınlar Ligi Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle başladı! Maçta ikinci gol sesi (CANLI)

Kadınlar Ligi Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle başladı! Maçta ikinci gol sesi CANLI

2021-2022 sezonu Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Maçta Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş geçen sezon şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu sezon kurulan Fenerbahçe ise özel maçta Galatasaray'ı 7-0 yenerek dikkatleri üzerine çekmişti. Fenerbahçe-Beşiktaş kadınlar derbisinin canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

2021-2022 sezonu Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşıyor. Beşiktaş geçen sezon şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu sezon kurulan Fenerbahçe ise özel maçta Galatasaray'ı 7-0 yenerek dikkatleri üzerine çekmişti. Fenerbahçe-Beşiktaş kadınlar derbisinin canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

BEŞİKTAŞ 2 - 0 FENERBAHÇE (İlk yarı oynanıyor)

11' Yağmur
27' Arzu

Beşiktaş: Fatma, Berna, Zeynep, Giovanna, Cansu, Seda, Gizem, Elif, Mariana, Arzu, Yağmur
Yedekler: Maryam, Elife, Nazlı, Çiğdem, Esra, Berivan, Başak, Melike, Zeynep K.

Fenerbahçe: Ezgi, Merve, Narin, Nina, Cansu, Erin, Fatma, Mariana, Shameeka, Berdan, Kenya
Yedekler: Zuhal, Zeynep, Demet, Emine, Beyzanur, Songül, Setenay, Zeynep Ülkü, Neslihan, Dilan

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Kadınlar Ligi Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle başladı! Maçta ikinci gol sesi (CANLI)
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