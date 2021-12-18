2021-2022 sezonu Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşıyor. Beşiktaş geçen sezon şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu sezon kurulan Fenerbahçe ise özel maçta Galatasaray'ı 7-0 yenerek dikkatleri üzerine çekmişti. Fenerbahçe-Beşiktaş kadınlar derbisinin canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...